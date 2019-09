De Bruyne: “Ik deed gewoon mijn job” TLB

09 september 2019

23u15 0

Drie assists en een doelpunt. Kevin De Bruyne was de man van de avond in Glasgow. De middenvelder van Manchester City speelde wat hoger, als nummer 10 achter diepe spits Lukaku, en dat had volgens ‘KDB' wel wat te maken met zijn goede statistieken. “Wow? Nee, dat was mijn match nu ook niet”, aldus De Bruyne. “Ik deed gewoon mijn job. Omdat ik wat hoger speelde, kon ik me