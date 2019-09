De Bruyne: “Geen trucjes bij 0-5, maar doorduwen” NP

06 september 2019

07u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Hij weet van bij City wat het is om met klinkende cijfers te winnen. Kevin De Bruyne over het kneusje San Marino: “Respect toon je door er tot op het einde vól voor te gaan.”

Aan motivatie naar eigen zeggen geen gebrek. “Als je jong bent, ben je enthousiaster voor de grotere matchen. Maar na al die jaren weet ik wat er van me verwacht wordt en wat ik moet doen om klaar te zijn. Dat maakt het gemakkelijker om me te motiveren.” De Bruyne glimlachte eens flauwtjes. In zijn binnenste ziet hij San Marino natuurlijk als een verplicht nummertje, maar de professional in hem weigerde dat publiekelijk te zeggen.

“Ik respecteer iedereen. Ik weet ook wel dat San Marino niet de grootste ploeg ter wereld is, maar dat wil niet zeggen dat je bij 0-5 trucjes moet doen. Anders voel je je als verliezende ploeg nog beschaamder. Aan ons om door te duwen, tot het einde. Da’s de enige manier waarop je respect toont voor je tegenstander. Natuurlijk is het niet leuk om met grote cijfers te verliezen, maar dan weet je wel dat die ploeg er álles aan gedaan heeft om met zo veel mogelijk doelpunten verschil te winnen”, aldus De Bruyne, die in bloedvorm steekt.

“Het is moeilijk om van mezelf te zeggen dat dit tot dusver de beste periode uit mijn carrière is. Ik draai intussen al elf jaar mee, heb meer dan 500 wedstrijden gespeeld. Was ik ooit beter? Hmmm. Ik ben met City in elk geval goed gestart: vier zeges in de Premier League en Community Shield gewonnen. Ook persoonlijk loopt het goed. Ik ben klaar voor het ritme van de komende maanden, met al die midweekwedstrijden.”

Maar eerst: San Marino en Schotland. Voor genade moeten ze niet bij De Bruyne zijn, voor respect wel.