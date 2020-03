De Bruyne geeft huisrondleiding en grapt met Lukaku, wiens zoontje niet wil gaan slapen: “Zo koppig als ik” KTH/ODBS

31 maart 2020

22u33

Rode Duivels Zoontje Romeo wou niet gaan slapen en bleef papa afleiden. Romelu Lukaku barstte uit in lachen tijdens een Instagram live met Kevin De Bruyne, waar het hoofdzakelijk over de kinderen ging. Jonge vaders onder mekaar.

“Sinds vandaag heb ik een loopband”, zei De Bruyne. “Ik haat een fiets. Ik zwem wel dagelijks, naast het lopen. (lacht) Een paar kilometer per dag achter mijn twee klein mannen ook.” Lukaku: “Hetzelfde voor mij. Hoe oud is jouw tweede? Kijkt hij al tv?” De Bruyne: “Nee, hij vraagt iets en loopt dan wat rond.” Waarop de middenvelder van City alle kinderseries opnoemde die hij op Netflix ziet passeren. Met Paw Patrol als de favoriet. Lukaku: “De eerste drie vier dagen was die quarantaine cool, maar nu.” De Bruyne: “Ik wil weer voetballen. Ik heb mijn vrouw gezegd dat ik nu toch twee jaar langer zal spelen.” Lukaku: “Ik kom hier niet buiten in België. Alles is dicht. Ik heb zelfs geen auto. Ik wandel gewoon tot het eind van de straat en terug.”

De zoontjes van beide spelers kwamen veelvuldig aan bod. Lukaku vroeg De Bruyne wanneer zijn kinderen gingen slapen. “Om 19u liggen ze in bed. Zo hebben we toch nog wat tijd voor onszelf, want om 6u ‘s morgens zijn ze steevast wakker.” Lukaku zucht eens diep en zegt: “Die van mij gaat later slapen hoor. Hij is net zo koppig zoals ik vroeger.” Waarna hij kleine Romeo, die maar al te graag in beeld wil komen, aanmaant naar bed te gaan.

Kaal scheren

De op de sociale media populaire challenges was Lukaku snel beu. Zo hebben onder andere de drie broertjes Hazard het hoofd kaal geschoren. “Pfff, als ze me zoiets vragen negeer ik dat. Misschien dat jij je hoofd ook wel kaal moet scheren?” De Bruyne: “Ik laat alles staan. Ik ben anders.”

Wat zou Kompany aan het doen zijn? Dat vraag ik me echt af. (lacht) Laatst zag ik een foto van hem terwijl hij aan het tuinieren was... Romelu Lukaku

Door de volgers werden de twee vergeleken met Ed Sheeran en Stormzy, een Britse rapper die als twee druppels water op Romelu gelijkt. Lukaku: “Ik mis de Engelse banter wel. We zullen samen een liedje maken. Ik produce, jij verzorgt de raps.”

Ook de trainerscursus, die 20 Duivels momenteel online volgen, kwam aan bod. Lukaku: “Voor de eerste keer in acht jaar gebruik ik Powerpoint. Een training voorbereiden duurt uren. Heb jij de taak van Vermaelen gezien? Indrukwekkend.” De Bruyne: “Op het EK is die onze assistent-coach. Ik vind het ook verrassend dat er zoveel spelers aan deelnemen.”

Tot slot moest er ook nog gelachen worden met Vincent Kompany. “Wat zou hij aan het doen zijn? Dat vraag ik me echt af. Laatst zag ik een foto van hem terwijl hij aan het tuinieren was. Die moet ik terug vinden en hem posten in ons WhatsApp-groepje van de nationale ploeg.” Ook Witsel, wiens gezicht onlangs zwaar gehavend was na een valpartij bij hem thuis, werd even door de mangel gehaald. Vóór Lukaku praatte De Bruyne ook met hem. Lukaku: “Hoe is het met Axel? (lacht zich een deuk) Hoe is het met zijn gezicht?”