De Bruyne en Martínez gooien met complimenten naar "ruwe diamant" Doku: "Dit was voor zij die me te jong vonden"

09 september 2020

Lekkere binnenkomer voor Jérémy Doku (18). Gescoord bij zijn eerste basisplaats voor de Rode Duivels. Wat een knal. De "ruwe diamant" van Anderlecht - dixit KDB - maakte indruk op bondscoach Roberto Martínez. En op wel meer voetballiefhebbers.



Vraag van een journalist: “Wat zei je tegen Doku na zijn doelpunt?”

Antwoord van Kevin De Bruyne: “In zo’n situatie, één tegen één, moet je altijd gaan.”

Waarna de middenvelder van Manchester City met complimenten gooide naar de flankaanvaller van Anderlecht. “Hij is vinnig, snel en hij kan dribbelen. Natuurlijk maakt hij soms een fout, maar wie doet dat niet? Hij is een ruwe diamant.”

Mooie woorden van de Speler van het Jaar in Engeland.

Zijn impact op training was enorm Martínez over Doku

Even later stak ook bondscoach Martínez zijn bewondering niet weg. Nochtans was hij eerst niet van plan om met Doku aan de wedstrijd te beginnen. “Maar zijn impact op training was enorm”, aldus de Spanjaard. Volgens het principe: je speelt zoals je traint.

Zenuwen

Die impact was in de eerste helft tegen IJsland een pak minder. Matige controles, mindere passes. De zenuwen leken hem parten te spelen. “Ik was mezelf niet”, grijnsde Doku achteraf. “Ik miste een paar controles waarvan ik dacht: ‘huh?’ Ik wist niet goed hoe ik mij moest positioneren, waar ik moest lopen. (serieus) Volgende keer moet dat beter.”

Het siert Martínez dat hij het Anderlecht-talent toch liet starten aan de tweede helft. “Je moet soms wat geduld hebben. Hem vervangen aan de rust was geen optie. En dan zie je zijn tweede helft. Het was niet normaal hoe hij daarin presteerde - hij speelde echt slim. Weet je: ik zag zijn talent destijds bij de U17, later bij de beloften. Jérémy kan niet alleen voetballen, hij is ook een goede luisteraar.”

Doku knikte: “Ik was blij met dat vertrouwen.”

Hij bekroonde zijn sterke tweede helft tien minuten voor tijd. De pass van De Bruyne was inch perfect. Doku nam de bal aan, kapte naar zijn rechtervoet en trapte staalhard binnen. Een schicht. Doelman Kristinsson zuchtte eens - het was al zijn vijfde tegendoelpunt. Mooier kan je een eerste basisplaats niet wensen, Doku zijnde. Of toch: zo’n goal met publiek en het Koning Boudewijnstadion was ontploft. “Dat was specialer geweest”, lachte hij. “Goh, ik besef het nog niet echt. Van zo’n doelpunt droom je, natuurlijk.”

Vingertje

Het vingertje ging voor de mond. Een boodschap aan de mensen die kritiek hadden op zijn selectie voor de Rode Duivels. “Veel mensen zeiden dat ik te jong was en het niet verdiende. Wel, dit was voor hen.”

De pretoogjes kon Doku niet wegsteken. Boys will be boys. Hij stapte met een tevreden gevoel van het veld. Richting tv-interviews, dan richting kleedkamer. Met wellicht honderden berichten op zijn smartphone. Die bleven nog even op ‘niet gelezen’ staan. Doku surfte - durven we te denken - naar hln.be. Hij lachte breeduit. “Ik heb mijn doelpunt inderdaad al herbekeken. Maar wees gerust, ik zal dat nog een aantal keer doen. Ach, ik ben vooral blij dat ik heb kunnen tonen wat ik kan.”

Hij zette zich recht, ging naar de spelersbus. Met een gelukzalige glimlach op het gezicht. Brussels, 8 september, 2020. A night to remember.

