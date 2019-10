De Bilde: “Voor Martínez én zijn spelers zou het goed zijn dat kwestie voor EK opgelost is” JBE/TLB

14 oktober 2019

14u01 0

“Vóór het EK moeten de gesprekken gesprekken rond het contract met Roberto Martínez afgerond zijn”, zegt Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond, bij VTM Nieuws. Analist Gilles De Bilde volgt die redenering. “Als je aan het EK begint met een bondscoach van wie het nog niet zeker is of hij blijft, dan zullen daar altijd vragen over komen. En dan zal er ook een beetje onrust zijn in de selectie”, aldus De Bilde. “Zo’n zaken kunnen altijd een weerslag hebben op het veld en daarom zou het voor de bondscoach én de spelers een goede zaak zijn dat die kwestie opgelost is vóór het EK. ” Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.