De Bilde over verrassende opstelling: “Belangrijkste voor Martínez is dat er geen gemakzucht in de ploeg sluipt” Redactie

06 september 2019

20u00 1

Geen Romelu Lukaku, wél Michy Batshuayi, Adnan Januzaj en Divock Origi aan de aftrap tegen San Marino. “Een verrassende opstelling? Ja. Blijkbaar heeft Martínez gekozen om een aantal andere jongens de kans te geven tegen San Marino, de zwakste tegenstander in onze poule”, aldus Gilles De Bilde. “De bondscoach wil zien wat die jongens kunnen, dat ze scherp staan en dat hij in de volgende wedstrijden op hen kan rekenen. Het belangrijkste voor Martínez is dat er geen gemakzucht in de ploeg sluipt. En dat er niet te veel individualisme is.”