De Bilde in Hampden Park: “De Bruyne kan offensief zijn gang gaan” TLB

09 september 2019

De Rode Duivels nemen het vanaf 20u45 op tegen Schotland in Hampden Park. Bondscoach Roberto Martínez kiest, zoals verwacht, voor een sterke ploeg met onder anderen Romelu Lukaku, Dries Mertens en Leander Dendoncker. “Op uitzondering van Eden Hazard is dit onze beste ploeg. Kevin De Bruyne gaat een rijtje hoger voetballen en kan offensief zijn gang gaan, ook omdat Dendoncker in zijn rug speelt”, aldus De Bilde. “Deze formatie moet Schotland in principe zonder problemen aankunnen.”

