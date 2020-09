Daar is de nieuwe lichting Duivels: de vijf nieuwkomers van Martínez voorgesteld ODBS

30 september 2020

15u01 0 Rode Duivels Met de Gouden Generatie die nog slechts één of twee kunststukjes (EK 2021 en WK 2022) in de benen heeft, maakt Roberto Martínez flink werk van het integreren van de nieuwe lichting met potentieel goud in de rangen. De vijf nieuwkomers voor het drieluik Ivoorkust/Engeland/IJsland voorgesteld.

DODI LUKEBAKIO (23)

Flirt al even met de Rode Duivels. Goed voor 17 caps bij de beloften, waarin hij vier keer scoorde. Maakt geregeld indruk op zijn linkerflank in de Bundesliga, eerst bij Fortuna Düsseldorf (10 goals, waaronder een hattrick in en tegen Bayern) en sinds vorig seizoen bij Hertha Berlijn, dat hem weghaalde bij Watford voor bijna 20 miljoen euro. “Dodi heeft een heel constante 16 maanden achter de rug en verdient het om erbij te zijn”, aldus Martinez. Nu ziet hij het wachten beloond, nadat de Duitse cultuur hem een pak volwassener heeft gemaakt. Want vooral de speelvogel in hem dwarsboomde een doorbraak bij Anderlecht. “Dat is het enige wat ik me tot dusver beklaag in mijn carrière. Soms denk ik nog: ‘Purée Dodi, met iets meer maturiteit was je misschien gelanceerd bij Anderlecht.’ Ik had alles om te ­slagen onder Besnik Hasi, maar verknoeide het.”

SEBASTIAAN BORNAUW (21)

Belandde in de kerstperiode van 2009 bij Anderlecht, dat hem had opgemerkt bij Dender. Opvallend: daarvoor voetbalde hij bij Wydad Casablanca toen zijn vader in Marokko werkte. Vanhaezebrouck liet hem in de zomer van 2018 debuteren en enkele matchen later mocht de centrale verdediger al een contractverlenging tot 2021 ondertekenen. Waarna Anderlecht geconfronteerd werd met een moeilijke afweging. Het talent behouden of de Brusselse kassa laten rinkelen? Het werd het tweede en Bornauw vertrok voor bijna 8 miljoen naar FC Köln. Hield zich in zijn eerste seizoen Bundesliga makkelijk staande. Het Duitse voetbal lijkt hem op de maat geschreven. Wist met ‘die Geissbocke’ het behoud te verzekeren en had daarin met 7 goals een belangrijk aandeel. Als tiener was Bornauw nog spits.

ZINHO VANHEUSDEN (21)

Voor de Hasselaar was zijn eerste oproeping slechts een kwestie van tijd. Leidersfiguur: is zowel kapitein bij Standard als bij de nationale beloften. Bijzonder matuur voor zijn leeftijd. Vanheusden heeft alle kwaliteiten van de moderne verdediger: hard als het moet, zuiver als het kan. Voetbalt en denkt graag mee. Een kind van de Luikse Académie: doorliep er de jeugdreeksen en keerde vorig seizoen definitief terug naar de Rouches na een periode bij Inter Milaan. Ondanks dat Standard nog 30% op zijn transferrechten had, legde het 12,6 miljoen euro neer. Recordaankoop op Sclessin. Miste de eerste drie matchen van dit seizoen wegens schorsing, anders was hij er misschien ook in het vorige interlandluik al bij geweest. Is vernoemd naar de Braziliaanse voetballer Zinho.

ALEXIS SAELEMAEKERS (21)

Werd net als Bornauw door Anderlecht verkocht om de club de nodige financiële ademruimte te verschaffen. Debuteerde in februari 2018 in de hoofdmacht van paars-wit onder ook Hein Vanhaezebrouck. Energieke rechterflank met actie in huis. Bezorgde Anderlecht met één van zijn amper twee goals voor de club vorig seizoen de winst tegen Standard. Gaf 11 assists in zijn 64 duels voor paars-wit en werd dit jaar op de slotdag van de wintermercato aan AC Milan verkocht. De ‘rossoneri’ maakten de overgang eind vorig seizoen definitief, zodat Anderlecht in totaal zeven miljoen euro opstreek voor Saelemaekers. Mag geregeld invallen onder Pioli maar heeft nog geen basisplaats in Milaan. Eén goal vorig seizoen in elf optredens. Af en toe het slachtoffer van zijn korte lontje.

JORIS KAYEMBE (26)

Kan de eerste Carolo sinds héél lang worden bij de Rode Duivels. De vorige was immers Geoffrey Mujangi Bia in 2009 op de Kirin Cup. Snelle en dribbelvaardige linkse wing back. “Een profiel dat moeilijk te vinden is”, aldus Martínez. Speelde in de jeugd bij FC Brussels en Standard Luik, waarna hij in 2013 een contract tekende in bij FC Porto. Raakte er niet verder dan de B-ploeg en ook in Nantes kwam hij als flankaanvaller nooit echt aan de bak. Ontbolstert dit seizoen wel bij Charleroi, als een betere versie van de naar AA Gent vertrokken Nurio. Martínez: “Zijn selectie is ook een reflectie van het goeie werk van Charleroi, waarin de twee full backs een heel belangrijke rol hebben. De andere (Maxime Busi, nvdr.) is trouwens opgeroepen bij de beloften. Ik was al onder de indruk van Joris bij de beloften.” Daarvoor scoorde hij al 3 keer in 9 matchen.

