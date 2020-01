Courtois vol vertrouwen na penaltytriomf: “Als het zover komt, dan hoop ik op het EK ook beslissend te zijn” JBE/DMM

13 januari 2020

19u39 0 Voetbal Thibaut Courtois was gisteren de penaltyheld bij Real Madrid in de Spaanse Supercup. Onze nationale doelman pakte de beslissende penalty van Partey. “Ik was zeker dat ik naar die hoek moest duiken.”

Eén dag na de winst in de Supercopa in Saudi-Arabië is de adrenaline wat gaan liggen bij Courtois. De Rode Duivel wordt in de Spaanse pers rijk bejubeld, dat terwijl hij in het najaar van 2019 nog figuurlijk met de voeten vooruit werd getackeld. “Ik heb mijn vertrouwen nooit verloren”, vertelde hij in een telefonisch interview met onze redactie.

“Ik weet hoe goed ik ben en wat ik moet doen. Dat toont dat ik mentaal ijzersterk ben. Ik ben nu al drie à vier maanden op een hoog niveau bezig. Ik weet dat ik op dit moment vertrouwen uitstraal op het veld. Voor de penalty’s tegen Atlético zeiden Ramos en Isco me dat ik een fantastische match gekeept had en dat ik het moest afmaken in de penalty’s. Dat is wel mooi.”

Deed Courtois ook. Met een snoekduik naar de hoek bezorgde hij Real de eerste prijs van het jaar. Het was voor de Madrilenen overigens de 9de prijs onder Zinédine Zidane. “Ik kreeg een compilatie van de laatste penalty’s van Partey te zijn. Zijn laatste drie trapte hij in dezelfde hoek, dus ik was zeker dat ik naar daar moest duiken. Het was zaak om niet te vroeg te vertrekken. Daarna gewoon springen met veel overgave, want hij trapte echt wel hard.”

Vertrouwen voor EK

De geslaagde beurt van Courtois sterkt het vertrouwen richting het EK. De nationale doelman is niet bang van strafschoppen. “Penalty’s mogen zeker op het EK. Als het zover komt, dan hoop ik daar ook beslissend te zijn. Ik hoor vaak dat ik er weinig pak in een match. Je krijgt dan altijd de penaltyspecialist van de tegenstander voor je. In zo'n reeks niet. Dat is uiteindelijk een psychologisch spelletje.”

Courtois kijkt in elk geval uit naar komende zomer. “Veel van de Duivels zijn op topniveau. We zijn allemaal 27 of 28 jaar oud en onze beste jaren zitten er zo goed als aan te komen. Nu zijn we op de top van ons kunnen. Ik hoop dat we dat ook laten zien op het EK. Dat is natuurlijk altijd speciaal. Hopelijk kunnen we er stralen en wie weet het EK winnen.”