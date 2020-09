Courtois reist terug naar Madrid: Simon Mignolet tussen de palen tegen Denemarken NP

04 september 2020

12u55 38 Rode Duivels Geen Thibaut Courtois op het vliegtuig naar Kopenhagen voor de interland tegen Denemarken. Geen maatregel ingegeven door de heisa rond zijn coronatest, wellicht een compromis met Real Madrid. Zijn club wil zijn doelman zelf klaarstomen voor de competitiestart. Zo staat Simon Mignolet zaterdag tussen de palen.



Zijn keeper krijgt Real terug, op zijn duurste aanwinst is het nog even wachten. Eden Hazard stapte wel op het vliegtuig naar Denemarken. De kans dat hij in Kopenhagen start, is quasi nihil. De voorbije dagen trainde hij geen enkele keer met de groep mee. Hij werkte een individueel schema af – dat van Real Madrid.

“Eden voelt zich goed – hij is zijn normale zelve”, aldus bondscoach Roberto Martínez. “We zullen zien. Hij wordt zeker in een van de twee wedstrijden betrokken.”

Real Madrid zag zijn twee Rode Duivels niet graag naar de nationale ploeg afreizen. De interlandperiode doorkruist de ultrakorte voorbereiding op La Liga, die voor Real binnen 14 dagen start. Liever had de club zelf vastgesteld hoe het met de conditie van zijn spelers zit, na twee weken verlof en de enkel van Hazard. Een e-mail naar de bond en een telefoontje met de bondscoach leverden geen uitzondering op. Martínez wilde het groepsgevoel niet aantasten en bracht alle spelers nog een keer samen.

De bondscoach toonde wel begrip voor het standpunt van de clubs. Hij beloofde hen à la carte te werken en geval per geval te bekijken. Courtois is dus de eerste die hij loslaat. Zijn niet-afreis naar Kopenhagen heeft niets te maken met de vermeende positieve COVID-19-test, zoals bepaalde media insinueerden. Vals alarm. Hij mag vrijuit trainen, spelen en dus ook reizen.

“Het maakt me kwaad. Triest ook”, zei Martinez gisteren. “Het is jammer dat er zo over Thibaut geschreven wordt. Zeker omdat de Rode Duivels iedereen aanbelangen. Onze medische staf heeft me verzekerd dat Thibaut negatief heeft getest op Covid-19. Hij kan dan ook spelen. Maar nogmaals... Zoiets behoort niet alleen tot het medisch geheim, het nieuws was ook nog eens foutief. Kunnen jullie zich dat inbeelden? Als er iemand iets over je zegt dat niet waar is, dan word je kwaad. Ik ben enorm ontgoocheld in dit voorval. En Thibaut is nog meer gefrustreerd.”

UPDATE: @thibautcourtois is released from international duty. He will return to his club Real Madrid. Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link