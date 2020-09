Courtois reist terug naar Madrid, bondscoach wil Hazard dan weer tot na IJsland bij de groep houden NP

05 september 2020

08u08 50 Rode Duivels Niet Eden, wel Courtois bleef achter. Op vraag van Real Madrid. De Koninklijke wil zijn doelman vandaag al terug, om de start van La Liga voor te bereiden. Wanneer volgt Eden?



Hij mist niet vaak een interland, laat staan twee op rij. Maar na overleg tussen alle partijen deed Thibaut Courtois wat hem het beste leek: niet op het vliegtuig naar Kopenhagen stappen. “Zes spelers hadden nog niet met hun club getraind, toen ze zich begin deze week aanmeldden. Thibaut was daar één van. Hij kan na die paar trainingen nog geen negentig minuten aan”, verduidelijkte Roberto Martínez. “Dan moet je een beslissing nemen, want je wil geen wissel opofferen aan een doelman. Bij een veldspeler ligt dat anders.”

Ziedaar waarom Eden Hazard wél in Denemarken is. “Eden kan met de groep werken en individueel. Dat maakt het gemakkelijker om in beide wedstrijden betrokken te worden.”

Courtois onderhield gisteren zijn conditie in België en meldt zich vandaag opnieuw aan bij Real Madrid.

UPDATE: @thibautcourtois is released from international duty. He will return to his club Real Madrid. Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

De Koninklijke tevreden. Deels toch. Want Real zag zijn twee Rode Duivels eigenlijk liever helemaal niet afreizen naar België. Een e-mail naar de bond en een telefoontje met de bondscoach leverden geen uitzondering op. Roberto Martínez toonde begrip voor het standpunt van Real, maar stond erop dat Courtois én Hazard naar Tubeke kwamen – ’t was 10 maanden geleden dat iedereen elkaar nog eens gezien had. Het groepsgevoel diende aangewakkerd. Doelman en aanvoerder mochten daarbij niet ontbreken. “Thibaut is een leider - ik wilde hem er deze week bij. Hij heeft een grote invloed, en hij kon de jonge spelers bijstaan.”

De vraag is nu wanneer Eden Hazard zal terugkeren naar de Spaanse hoofdstad. Liever vandaag dan morgen, hopen ze bij Real – ze zijn benieuwd naar de toestand van z’n enkel. Maar de bondscoach lijkt niet meteen geneigd daarin mee te gaan. Martínez wil zijn kapitein liefst bij de groep houden tot na IJsland.

Door het afhaken van Courtois - dat niets te maken heeft met die vermeende positieve Covid-19-test – krijgt Simon Mignolet vanavond in Denemarken weer wat speelgelegenheid. En straks tegen IJsland nog eens.

