Courtois, Meunier en Lukaku ondergaan maandag tests, Martínez: "Ik ben hoopvol"

04 oktober 2019

Thibaut Courtois, Thomas Meunier en Romelu Lukaku ondergaan maandag enkele tests, wanneer de Rode Duivels in Tubeke verzamelen blazen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino en Kazachstan. Daarna wordt beslist of ze bij de selectie blijven. Dat liet bondscoach Roberto Martinez vrijdag optekenen.

Dinsdag werd Courtois gewisseld bij de rust in de Champions League-wedstrijd van Real Madrid tegen Club Brugge. De Koninklijke liet intussen weten dat de doelman sukkelt met buikgriep, zaterdag zal hij vermoedelijk niet spelen tegen Granada.

Romelu Lukaku, nog één doelpunt verwijderd van de mijlpaal van 50 goals voor de Duivels, bleef woensdag met last aan de dij aan de kant bij de CL-match van Inter Milaan tegen Barcelona. Achter de naam van Thomas Meunier staat ook een vraagteken. De rechterflankverdediger van Paris Saint-Germain maakte dinsdag met ingetapet dijbeen de 90 minuten vol tegen Galatasaray.

"Maandag, na de tests, weten we of ze bij de selectie blijven", zei Martinez. "Ik was dinsdag in Madrid. Thibaut had al maagkrampen voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Nu zullen we moeten wachten tot maandag, al ben ik wel hoopvol dat hij beschikbaar zal zijn. Ook Meunier en Lukaku zijn wat twijfelachtig." Bekijk de volledige reactie van de bondscoach in bovenstaande video.