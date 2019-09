Courtois gaat voor 30 op 30: “Het stoort me alleen dat je ook moet reizen naar San Marino” Redactie

04 september 2019

15u29

Bron: VTM 0

30 op 30. Voor niets minder doet Thibaut Courtois het in deze EK-kwalificatiecampagne. Om zo het nummer één op de FIFA-ranking te blijven en als reekshoofd richting loting te kunnen trekken. Courtois zal in december nog eens in clubverband in België te zien zijn, wanneer Real Madrid het in de Champions League opneemt tegen Club Brugge. “Ik denk dat het logisch is dat ik liever tegen Genk had gespeeld.”