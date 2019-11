Courtois: “Eerste helft was indrukwekkend” - De Bruyne: “Nog beter worden in balbezit” YP

16 november 2019

“We mogen heel tevreden zijn met onze eerste helft", luidde het terecht ook bij Thibaut Courtois. “Die was indrukwekkend. We wisten dat dit een soort van finale was en dat de intensiteit belangrijk was. Als je dan zo’n eerste helft speelt en geen kansen weggeeft... De tweede helft lieten we hen teveel aan de bal. Wij konden de bal niet lang genoeg meer bijhouden. Die tegengoal is spijtig, ik red eerst nog goed maar in de rebound stond er een man alleen. Dit Rusland heeft ook een goed WK gespeeld. Het is een heel stugge ploeg en naar wat ik lees is de kans groot dat we hen weer treffen op het EK. Het was een goeie waardemeter. Jammer wel dat alles al vastligt qua speelsteden, dat is niet het juiste opzet van een Europees kampioenschap. Maar hopelijk spelen we een mooi toernooi.”

De Bruyne: “Nog beter worden in balbezit”

Eenzelfde verhaal weerklonk bij Kevin De Bruyne. “De uitslag is goed. De eerste helft was redelijk qua voetbal, de tweede helft vond ik niet zo goed. We moeten beter worden in balbezit, maar daar kunnen we nog aan werken. De mentaliteit was heel goed, we hebben bewezen dat we ook dit soort matchen kunnen winnen. Nu moeten we het dinsdag helemaal afmaken. De ploeg speelt al zo lang samen, we moeten blijven groeien als groep. Er komen nieuwe spelers bij en er vallen er af, maar elke nieuweling toont dat hij progressie wil maken en de groep naar een hoger niveau wil duwen.”