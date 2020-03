Coronavirus zet vraagteken achter stage van Rode Duivels in Qatar ODBS

02 maart 2020

09u55 0 Rode Duivels Normaliter trekken de Rode Duivels eind maart op ‘winterstage’ richting Qatar, waar er geoefend wordt tegen Portugal (27 maart) en Zwitserland (30 maart). Maar door het coronavirus -zaterdag werd er ook een eerste geval vastgesteld in Qatar-houdt de bond er rekening mee dat er niet naar Qatar afgereisd wordt. Al is dat voorbarig.

Het tweeluik in het zonnige Qatar moe(s)t de laatste afspraak worden vooraleer de Duivels verzamelen voor het echte werk richting het EK, maar achter die stage staat momenteel een vraagteken. Net zoals dat er is over een mogelijk vervangend programma. Mogelijk is er morgen, wanneer er geloot wordt voor de Nations League, meer nieuws daarover. Voorlopig gaat de KBVB er wel vanuit dat de stage doorgaat. “Als de zone veilig verklaard wordt, gaan wij gewoon naar Qatar”, klinkt het bij de voetbalbond. “Maar uiteraard gaat de veiligheid boven alles.”

Of de Duivels, en dan vooral hun clubs, het erg zouden vinden niet naar Qatar af te reizen, is nog maar de vraag. in een voor velen drukke agenda met naast Champions League en bekervoetbal ook de ontknoping in verschillende nationale competities, zijn het sowieso al drukke tijden. De bond zou een bedrag van 2,7 miljoen euro mislopen, als de stage in Qatar wordt afgelast. Dat had de Aspire Academy van Qatar de KBVB aangeboden.

Het voorbije weekend liet ook FIFA-baas Gianni Infantino al weten dat naast oefeninterlands in maart ook de EK-barrageduels mogelijk niet kunnen plaatsvinden. “De gezondheid primeert op een voetbalmatch. Als er matchen moeten uitgesteld, of gespeeld achter gesloten deuren, dan moeten we dat doen”, zei de Italiaan op de vooravond van de algemene vergadering van het International Football Association Board (IFAB) in Belfast. “Op dit moment sluit ik niets uit. Alleen een globaal verbod op voetbal lijkt me moeilijk, omdat de situatie verschilt van land tot land. Maar het is duidelijk dat corona het voetbal overstijgt.”

16 landen spelen in maart barrages om de vier resterende plaatsen op het EK: Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Kosovo, Noord-Ierland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Roemenië, Schotland, Servië, Slovakije en Wit-Rusland.

Lees ook: Uw belangrijkste vragen over corona beantwoord: wie loopt het meest risico? Hoe bescherm je je? Wanneer verdwijnt het virus?

Gisteren werd ook de Grote Prijs MotoGP van Qatar, voorzien op 8 maart, geannuleerd omwille van het coronavirus. “Gezien de in Qatar ingevoerde reisbeperkingen die personen uit Italië (en andere landen) treffen, zal de wedstrijd van de koninginnenklasse niet plaatsvinden op het circuit van Losail”, zo luidt het op de website van de Internationale Motorsportfederatie. “Wie aankomt na een rechtstreekse vlucht uit Italië of wie de voorbije twee weken in Italië verbleef, moet in Qatar minimaal 14 dagen in quarantaine blijven.” In Qatar zou de eerste manche van het nieuwe MotoGP-kampioenschap gereden worden. Zes rijders in de MotoGP zijn afkomstig uit Italië.

Meer over Qatar

sport

sportdiscipline

voetbal

Italië