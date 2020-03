Coca-Cola pakt ondanks uitstel Euro 2020 toch uit met Eden Hazard & co op de verpakking Redactie

31 maart 2020

17u55

Bron: Coca-Cola 0 Rode Duivels Wie voortaan Coca-Cola koopt, treft mogelijk Eden Hazard, Romelu Lukaku of een andere Rode Duivel aan op de verpakking. De frisdrankgigant mikte daarmee op Euro 2020, maar dat toernooi werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. De betreffende verpakkingen vernietigen, was evenwel niet aan de orde voor Coca-Cola. “We willen namelijk, zeker binnen de huidige context, geen verpakkingen vernietigen”, klinkt het in een bericht op de website.

“Vorige week kondigde UEFA aan het EK voetbal 2020, dat deze zomer had moeten plaatsvinden, met 12 maanden uit te stellen vanwege het coronavirus. Ook de bijhorende marketingcampagne van Coca-Cola zal dus worden geschrapt. Onze prioriteit is momenteel de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers en mensen wereldwijd. Terwijl de wereld zich aanpast en beschermt tegen het virus, zullen we onze inspanningen als bedrijf richten op hoe we de komende weken en maanden een verschil kunnen maken voor onze consumenten, klanten en gemeenschappen”, klinkt het bij de frisdrankgigant.

Verpakkingen

“Als jarenlange trotse partner van ons nationale elftal ontwierpen we in de aanloop naar het toernooi verpakkingen in thema van Euro 2020. Ook nu het EK voetbal 2020 verplaatst wordt naar volgend jaar, kiest Coca-Cola ervoor de blikjes, petflessen en glazen flesjes, die snel zullen toestromen in winkels, toch op de markt te houden. De verpakkingen stonden al klaar vóór de coronacrisis Europa trof en UEFA aankondigde het EK voetbal deze zomer niet te laten doorgaan. De verpakkingen nu nog veranderen, zou betekenen dat ze vernietigd moeten worden. Dat was voor Coca-Cola geen optie.”

“Het past niet binnen onze visie om de Euro 2020-verpakkingen zomaar te vernietigen, zeker niet binnen de huidige context waar onze mensen harder dan ooit werken om de supermarkten te kunnen blijven bevoorraden”, aldus Anouk Van Hauteghem, marketing directeur bij Coca-Cola Services.

Een blikje in #EURO2020 verpakking gespot? Dat kan. De verpakkingen stonden al klaar voor de coronaciris Europa trof. Nu veranderen, zou betekenen dat we ze moeten vernietigen, een verspilling die we in de huidige context willen vermijden. https://t.co/Uw9dnd6iny pic.twitter.com/YSYjUJeF9D Coca-Cola België(@ CocaColaBE_nl) link