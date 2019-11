Cobbaut: “Ik was een film aan het kijken op de Anderlecht-bus toen Van Crombrugge mij over mijn selectie vertelde” DMM/KDW

13 november 2019

17u33 0

Elias Cobbaut is voor het eerst Rode Duivel. De Anderlecht-verdediger wil vooral genieten en tonen wat hij in z'n mars heeft. “Het is een beetje een eerste schooldag. Ik koester dit wel. Het is nu aan mij om te laten zien wat ik in mijn mars heb. De rest moet de coach beslissen.

“Mijn selectie kwam wel onverwacht. Ik was met Anderlecht op weg naar Kortrijk in de bus een film aan het kijken. Hendrik Van Crombrugge kwam naast me staan en vertelde me dat ik geselecteerd was.”