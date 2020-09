Club-verdediger Brandon Mechele verlaat Rode Duivels na positieve coronatest Redactie

07 september 2020

21u07 60 Rode Duivels Ook corona-alarm bij de Rode Duivels. Club-verdediger Brandon Mechele (27) legde gisteren een positieve coronatest af en verliet ondertussen de groep. Bij blauw-zwart reageren ze ontgoocheld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Exit Brandon Mechele. De eerste Rode Duivel die de selectie moet verlaten na een positieve Covid-19-test. Mechele gaat zeven dagen in quarantaine en mist dus niet alleen de interland tegen IJsland, maar ook de competitiematch tegen Waasland-Beveren van komende zaterdag. Club Brugge betreurt het feit dat Mechele bij de nationale ploeg besmet is geraakt met het coronavirus. “Al 6 maanden lang volgt Club zeer strikt elk protocol rond het Covid-19-virus, zonder ook maar één positieve test. Het is dan ook jammer te moeten vernemen dat er net tijdens de interlandperiode drie Clubspelers (naast Mechele ook twee van onze spelers bij de nationale ploeg U17) positief hebben getest.”

Mechele had voor hij zich bij de Rode Duivels meldde een negatieve test afgelegd bij Club. En ook bij de Rode Duivels was er aanvankelijk niets aan de hand. Tot de centrale verdediger, zondag, na terugreis ook Denemarken opnieuw werd getest.

Bondscoach Martínez zei eerder op de avond, op zijn persconferentie de dag voor het Nations League-duel tegen IJsland, simpelweg dat Mechele niet kon meetrainen waardoor het erop leek dat hij gekwetst was.

Mechele is de eerste actieve Rode Duivel die positief test op corona. Eind maart kreeg ex-international Marouane Fellaini wel al af te rekenen met het virus. Net als de selectie van onze nationale U17 met maar liefst 14 positieve gevallen.

Lees ook. Kylian Mbappé test positief

UPDATE: @BMechele44 left the group. Yesterday, he had a positive covid-19 test. Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link