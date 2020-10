Chadli en Van Crombrugge haken af bij Rode Duivels, zorgen om Mertens: “Hebben geprobeerd hem hier te krijgen, zonder succes” YP

07 oktober 2020

18u13

Bron: Belga 0 Rode Duivels Negentien Rode Duivels, zestien veldspelers en drie doelmannen, verschenen vandaag in het nationaal oefencentrum in Tubeke op het trainingsveld voor de laatste training van de Rode Duivels voor de oefeninterland tegen Ivoorkust van donderdagavond (20u45) in het Koning Boudewijnstadion. Nacer Chadli en Hendrik Van Crombrugge zijn er morgen in elk geval niet bij, achter de naam van Dries Mertens staat nog een vraagteken.

Roberto Martinez had op voorhand aangegeven dat op training enkel de spelers zouden verschijnen die in aanmerking komen voor de interland van donderdag. De bondscoach wil dan met het oog op de toekomst wat nieuwe jongens aan het werk zien. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Axel Witsel en co verschenen woensdag dan ook niet op training, zij werken apart met het oog op de Nations League-duels van zondag in Engeland en komende week woensdag in IJsland.

Ook Nacer Chadli ontbreekt. Hij is niet fit en mag daarom terugkeren naar zijn nieuwe club Basaksehir, waarvoor hij nog niet in actie kwam. Koen Casteels werd eerder al vrijgegeven voor de geboorte van zijn kind, collega-doelman Hendrik Van Crombrugge heeft de selectie verlaten omdat zijn partner Tanja vandaag beviel van een zoontje Gabriel. AEK Larnaca-doelman Jens Teunckens werd van de beloften overgeheveld als vervanger. Het is de tweede keer dat hij bij de selectie werd gehaald om een afwezigheid op te vangen, ook vorig jaar in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino en Kazachstan was hij erbij. De overige twee doelmannen op het trainingsveld waren Simon Mignolet en Davy Roef.

De momenten bij de nationale ploeg zijn schaars: dit is nog maar de tweede keer in twaalf maanden dat we samen zijn. 'Contact time' is erg belangrijk en als ze Dries vrijgeven, komt hij onmiddellijk Roberto Martínez over Dries Mertens

Van de verdedigers waren Sebastiaan Bornauw, Dedryck Boyata, Brandon Mechele en Zinho Vanheusden van de partij, bij de middenvelders Leander Dendoncker, Hans Vanaken, Alexis Saelemaekers, Joris Kayembe en Timothy Castagne. Bij de aanvallers kwamen Jérémy Doku, Dodi Lukebakio, Divock Origi, Leandro Trossard, Yari Verschaeren, Michy Batshuayi en Christian Benteke op het trainingsveld. Bornauw, Saelemaekers en Vanheusden zijn in principe alleen inzetbaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust, want daarna gaan ze de naar de nationale beloften, die zich proberen te plaatsen voor het EK U21.

Voorts staan er voorin nog steeds heel wat vraagtekens achter de naam van Dries Mertens, die met zijn team Napoli in quarantaine zit. Het risico op coronabesmetting is immers groot, na het Serie A-duel tegen Genoa, op 27 september. Bij die ploeg zijn inmiddels meer dan twintig besmettingen vastgesteld. "Dit is een beslissing van de lokale overheid in Zuid-Italië. De spelers mogen het hotel voorlopig niet verlaten. We hebben geprobeerd om Dries hier te krijgen, maar zonder succes", vertelde Martinez.

“De momenten bij de nationale ploeg zijn schaars: dit is nog maar de tweede keer in twaalf maanden dat we samen zijn. 'Contact time' is erg belangrijk en als ze Dries vrijgeven, komt hij onmiddellijk. In het slechtst mogelijke scenario moet hij veertien dagen in quarantaine en dan kan hij voor de laatste wedstrijd in IJsland nog afreizen, maar we hopen hem eerder te verwelkomen.”

Lees ook.

Nieuw bloed tegen Ivoorkust: “Fans mogen uitkijken naar deze match, want het wordt een venster op de toekomst”

Mignolet morgen aanvoerder? “Vanuit mijn positie op het veld wil ik bepalend zijn voor die jonge jongens”