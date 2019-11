Chadli: “Blijven bij Anderlecht? Dat is zeker een optie” KDW/ODBS

14 november 2019

19u06

VTM NIEUWS

Nacer Chadli (30) heeft zich zijn terugkeer naar de heimat nog niet beklaagd. Bij Anderlecht sterkhouder en ook goeie stats: 6 goals en 4 assists in de tien keer dat hij in de competitie op het veld stond. Elke match dus een voet in een goal. Ziet Chadli, die door Monaco tot het einde van het seizoen verhuurd wordt aan paars-wit, een definitieve overgang naar Brussel zitten? “Blijven is zeker een optie. Ik amuseer me bij Anderlecht, ook in mijn rol als leider voor de jongere jongens”, aldus de Rode Duivel bij VTM NIEUWS.

Omwille van de blessures achterin (Vermaelen trainde vanavond dan wel mee, maar Vertonghen en Kompany zijn zeker out) bestaat de kans dat Chadli weer defensief uitgespeeld wordt. “Geen probleem. Zolang het maar niet centraal achterin is. (lacht) Dat moet de enige plaats waar ik in mijn carrière nog niet gestaan heb.”