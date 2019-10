Castagne: “Onze groep is nog altijd in evolutie” Redactie

09 oktober 2019

16u50 0 Rode Duivels Timothy Castagne is helemaal klaar voor het tweeluik San Marino-Kazachstan, zo stelt hij zelf op de persconferentie vandaag. Omdat concurrent Thomas Meunier gisteren de training aan zich voorbij liet gaan, mag de winger van Atalanta, pas zelf terug uit blessure, hopen op speelminuten.

“Het gaat al stukken beter met mijn blessure, ik heb in vier van de vijf laatste wedstrijden gespeeld dus ik ben klaar. Helemaal op mijn top ben ik nog niet, maar alles verloopt volgens schema. Dat vind ik belangrijk, want de nationale ploeg en de Champions League; daar doe je het voor als voetballer. Fysiek ben ik in orde, enkel het matchritme ontbreekt nog een beetje, maar het komt terug.”

Voor de plaats op de rechterflank ligt Castagne bij de Rode Duivels dus in balans met Thomas Meunier. “Het is Thomas of ik op de rechterflank, maar we komen goed overeen. Concurrentie kan je dat niet echt noemen. Dan is hij geblesseerd, dan ik... Ik voel me wel goed in deze groep. Vorig jaar scoorde ik zelfs al een keer, maar ik moet vooral goed spelen bij mijn club. Dan volgen de speelkansen bij de nationale ploeg automatisch.”

San Marino is niet eenvoudig. Tot aan de penalty hadden we het ook bij hen niet makkelijk Timothy Castagne

San Marino mag dan wel het nummer laatst zijn op de wereldranglijst, toch wil Castagne niet gezegd hebben dat het een makkie wordt. “San Marino is niet eenvoudig. Tot aan de penalty hadden we het ook bij hen niet makkelijk, maar uiteindelijk wonnen we met 0-4 en dat is geen slecht resultaat. Onze ploeg is nog altijd in evolutie, elke keer we samenspelen, zetten we stappen vooruit.