Castagne in balans met Meunier op rechterwingback: “Natuurlijk is hij mijn vijand niet” Redactie

09 oktober 2019

16u50 0 Rode Duivels Thomas Meunier en Timothy Castagne mogen op de rechterwingbackpositie elk één interland voor hun rekening nemen, in de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino en Kazachstan.

In principe is Meunier certitude onder Roberto Martinez, maar de speler van Paris Saint-Germain verscheen gisteren niet op het trainingsveld. Vandaag was de ex-Bruggeling dan toch weer van de partij. Zijn vaste stand-in Timothy Castagne miste dan weer de competitiestart bij Atalanta door een meniscusblessure, maar staat in Italië sinds eind vorige maand weer vast in de basis. Van rivaliteit is er volgens Castagne geen sprake. “Natuurlijk is hij mijn vijand niet”, beklemtoonde hij tijdens een persmoment. “We krijgen beiden onze kansen. Als Thomas geblesseerd is, kan ik spelen, en andersom. Dat verandert niets aan onze relatie. Ik voel die concurrentie niet zo aan.”

Castagne zit nu al een tijdje bij de Duivels en telt vier caps. De laatste pakte hij in maart in Cyprus, ook toen als vervanger van Meunier. “Of mijn statuut daardoor veranderd is? Ik ben wel wat meer op mijn gemak bij de ploeg. Ik heb al wat wedstrijden gespeeld en ook gescoord, dat maakt het makkelijker om in de groep opgenomen te worden. Als een certitude in de selectie beschouw ik mezelf niet, het is noodzakelijk dat ik goed speel bij mijn team om zo geselecteerd te geraken.”

“Sta er net op tijd”

Door die knieblessure miste Castagne de competitiestart bij Atalanta. “Intussen gaat het al veel beter en heb ik vier van de laatste vijf wedstrijden gespeeld. Het is normaal dat ik na de wedstrijd nog iets voel, maar pijn heb ik niet meer. De allerbeste vorm is er nog niet, daar is vier wedstrijden te weinig voor. Ik voel wel dat het aan terugkomen is. Ik sta er net op tijd, op een belangrijk moment in het seizoen: nu zijn er met de nationale teams veel wedstrijden en spelen we met Atalanta Champions League. Dat laatste is toch ook een speciale ervaring.”

In Bergamo ligt Castagne nog tot 2021 onder contract. Ondanks interesse bleef hij de club afgelopen zomer trouw. “Er waren veel aanbiedingen, finaal hebben we beslist om te blijven. Nu concentreer ik me eerst nog op dit seizoen en dan zullen we na het EK wel zien.”