Boyata klaar om te spelen tegen Rusland: “Ik weet wat de bondscoach van me verwacht” KDW/TLB

14 november 2019

18u09

Bron: VTM Nieuws 0

Geen Vincent Kompany. Geen Jan Vertonghen. En ook naast de naam van Thomas Vermaelen, die vandaag wel meetrainde, staan vraagtekens. En dus is de kans niet gering dat Dedryck Boyata (28) zaterdag een basisplaats krijgt tegen de Russen. De centrale verdediger van Hertha Berlijn geeft aan klaar te zijn om te spelen. “Ik zorg ervoor dat ik altijd klaar ben om te spelen”, aldus Boyata. “Het is aan de coach om te kiezen wie hij opstelt. Als hij voor mij kiest, dan zal ik altijd klaar zijn.”

Dat hij mogelijk speelt tegen de Russen zorgt evenwel niet voor extra druk, zo zegt Boyata ook. “Ik ben al even bij de groep en ik weet heel goed wat de coach van mij verwacht en wat ik de ploeg kan bijbrengen. Ondertussen ben ik toch al een habitué. Uiteraard is het jammer als spelers als Kompany en Vertonghen niet fit zijn, maar we proberen ons op de positieve punten te focussen.”

De Rode Duivels nemen het in hun laatste EK-kwalificatiematchen op tegen Rusland (zaterdag) en Cyprus (dinsdag). De matchen zijn live te bekijken op VTM en HLN.be!