Bondsvoorzitter Bayat wil verder met Martínez: “Ons doel is om het EK te winnen” Redactie

29 november 2019

13u40

Bron: VTM 1 Rode Duivels Bondsvoorzitter Mehdi Bayat wil het EK winnen. Dat vertelt hij in een gesprek met Gilles De Bilde. “We moeten voor het maximum gaan, dat moeten we durven zeggen.”

“Ik moet als voorzitter van de voetbalbond geen schrik hebben om te zeggen dat het ons doel is om het EK te winnen”, aldus de 40-jarige Bayat. “Het is na deze prestaties moeilijk om te zeggen dat we alles match per match gaan bekijken.”

“En Roberto Martínez? Ik vind dat hij geweldig werk levert. Het zou niet slecht zijn om nog twee jaar met hem verder te gaan, tot het WK in Qatar. Een geldkwestie? Roberto heeft al bewezen dat hij heel loyaal is. En we hebben ook andere elementen, zoals natuurlijk de spelers en het land dat hij erg apprecieert. Hij voelt zich steeds meer Belg.”