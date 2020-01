Bondsvoorzitter Bayat reageert op uitlatingen De Preter over contractbesprekingen Martínez: “Hij heeft de interessante willen uithangen” Redactie

28 januari 2020

13u46 4 Rode Duivels Bondsvoorzitter Mehdi Bayat heeft bij VTM Nieuws gereageerd op de woorden van Jesse De Preter bij het Franstalige LN24. De belangenbehartiger van Roberto Martínez vertelde dat de voetbalbond de onderhandelingen met de bondscoach voor een nieuw contract niet met het nodige respect voert. En dat de perceptie heerst dat Martínez te veel geld zal vragen voor een verlengd verblijf als bondscoach. “ Ik denk met alle respect dat meneer De Preter niet goed op de hoogte is van de situatie”, zegt Bayat.

“Ik vind dat meneer De Preter zich niet heel elegant opstelt en dat in tegenstelling tot andere mensen uit de officiële entourage van Roberto Martínez”, begint de bondsvoorzitter. “Ik denk ook niet dat hij daar toe behoort. Ik heb nooit gediscussieerd of onderhandeld met De Preter. Hij is een jurist die benoemd werd door de Engelse vertegenwoordiger van Roberto Martínez om zijn contract met de voetbalbond te analyseren.”

“Ik vind dat De Preter de interessante heeft willen uithangen, zoals we dat in het Frans zeggen, want ik kan je verzekeren dat de relatie tussen Roberto Martínez en de voetbalbond extreem respectvol is. Langs beide kanten. Wat me het meest ergert bij de uitspraken van meneer De Preter is dat hij een beeld schetst van Roberto Martínez dat er absoluut niet is.”

“Roberto Martínez is iemand die met heel veel respect samenwerkt met alle medewerkers van de voetbalbond. Hij heeft veel plezier in zijn werk hier in België. Het is iemand die heel menselijk is in de omgang en veel waarden en principes heeft.”

“Het is geen financiële kwestie”, gaat Bayat dieper in op de uitlatingen van De Preter. Die stelde in LN24 dat Martínez al vier jaar onderbetaald is. En dat de bond de perceptie voedt dat een contractverlenging van de Spanjaard straks te duur zal zijn. “Het is veel meer een kwestie van iets opbouwen, van een relatie met iemand die al vier jaar van zijn leven heeft gewijd aan het Belgische voetbal. En dus willen we graag verder werken met Roberto Martínez in een klimaat waarin hij zichzelf goed voelt en de voetbalbond ook, dat is alles.”

De Preter: “Ik zou graag hebben dat de KBVB stopt met zeggen dat Martínez te duur zal zijn”

Gevraagd naar een wederwoord liet Jesse De Preter het volgende optekenen: “Ik zou graag hebben dat de KBVB stopt met zeggen dat Roberto Martínez te duur zal zijn. Ze zeggen dit sinds oktober in alle kranten terwijl er geen seconde over centen is gepraat en terwijl Martínez al meer dan een jaar gratis als technisch directeur werkt. Dat is het enige respect dat ik vraag. Ik ben overigens helemaal niet gemandateerd door een Engelsman en gewoon rechtstreeks door Martínez. Ik heb nooit onderhandeld met Mehdi Bayat, omdat Bart Verhaeghe de onderhandelingen voor zijn rekening nam.”