Bondsdokter Van Crombrugge: “Hazard in de Verenigde Staten geopereerd omwille van hun basketbalervaring” JBE/XC

02 maart 2020

16u40 2 Rode Duivels Eden Hazard wordt Eden Hazard wordt binnen enkele dagen -vermoedelijk donderdag- geopereerd in Dallas . Waarom vindt de ingreep in de Verenigde Staten plaats? Bondsdokter Kris Van Crombrugge verduidelijkt.

“We hebben de laatste dagen veelvuldig contact gehad met de medische staf van Real Madrid. De blessure is niet zo ernstig, maar er is wel een ingreep nodig”, aldus bondsdokter Kris Van Crombrugge. “Eden speelt als een basketbalspeler. Hij roteert echt op zijn enkel. Dat maakt hem een wereldspeler, maar zo wordt de enkel zwaar belast.”

In de VS zijn ze meer bevlogen in dat soort operaties, omdat er ginds meer basketbalspelers rondlopen. “Omwille van die basketbalervaring is er dan ook geopteerd om de ingreep in de States te laten doorgaan”, aldus Van Crombrugge.

Na de operatie moet Hazard zo’n twee maanden revalideren. Dat is de standaardperiode. “We zijn optimistisch dat zijn revalidatie snel zal verlopen en Eden is zelf ook erg gemotiveerd om het EK te halen”, besloot de bondsdokter. Bekijk hierboven de video.