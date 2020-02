Bondscoach Roberto Martínez bezorgd om Hazards beschikbaarheid op het EK: “Eden zal minstens drie maanden out zijn” Redactie

24 februari 2020

22u37

Bron: Sport 0 Rode Duivels 't Ziet er niet goed uit voor Eden Hazard. “Hij zal minstens drie maanden out zijn”, vertelde Roberto Martínez in het Spaanse Sport. Wat met het EK?

“We hebben een uitstekende communicatie met de medische staf van Real Madrid. Ik ben triest en bezorgd. Eden zal minstens drie maanden out zijn”, aldus Martínez in Sport. Straffe quote. Het EK voetbal gaat reeds op 12 juni van start. Wedstrijdritme zal de Real-ster alvast niet hebben.

Een scenario zoals met Vincent Kompany tijdens het WK in Rusland valt niet uit te sluiten. U weet wel: nadat Kompany zich blesseerde in de voorbereiding, kwam hij op het WK pas in de derde groepswedstrijd tegen Engeland in actie.

Hazard was nog maar net hersteld van een blessure aan het kapsel van de rechterenkel toen hij zaterdagavond tegen Levante uitviel. Een dag later viel na medisch onderzoek het harde verdict: opnieuw een barst in de rechterenkel en (mogelijk) enkele maanden aan de kant.

Voor Hazard is het al de derde zware kwetsuur aan de rechterenkel, waaraan hij in juni 2017 voor de eerste keer geopereerd werd nadat hij in de voorbereiding op een oefeninterland tegen Tsjechië een breuk had opgelopen.