Bondscoach Martínez verwacht niet dat Hazard nog in actie komt voor Real: “Eden zal minstens twee maanden out zijn” SK/MAB/KTH

24 februari 2020

22u37

Bron: Sport 0 Rode Duivels Roberto Martínez is bezorgd om de blessure van Eden Hazard. “Hij zal minstens twee maanden out zijn”, vertelde de bondscoach van de Rode Duivels. Van een forfait voor het EK is voorlopig geen sprake.

Roberto Martínez is in Qatar om er de trainingsomstandigheden van de Rode Duivels te inspecteren tijdens de komende stage in maart. De bondscoach wordt geciteerd in de Catalaanse krant Sport, waarin hij aangeeft: ‘We zijn triest en bezorgd om de blessure van Hazard (...) Eden zal dit seizoen niet meer spelen. Hij zal ‘al menos tres meses’, minstens drie maanden out zijn.’

Martínez verduidelijkt evenwel in een reactie aan deze krant dat hij aan Spaanse journalisten nooit sprak over ‘drie maanden’: ‘Ik heb gezegd twee tot drie maanden, wat de voorspelling is van Real Madrid.’

Voorts laat de bondscoach weten dat de medische staf van de nationale ploeg in direct contact staat met de dokters van Real Madrid. De komende dagen wordt beslist of Hazard een operatie ondergaat aan de enkel of dat er wordt gekozen voor wat heet een ‘traditionele behandeling’. Onafhankelijke sportdokters in Spanje, geraadpleegd door de Madrileense media, spreken in geval van een operatie inderdaad van een revalidatie van tien tot twaalf weken. Dat zou betekenen dat Hazard in het slechtste scenario pas fit zou zijn ergens eind mei, kort voor het EK van start gaat.

Is Martínez zinnens om Hazard tijdens het toernooi mondjesmaat te brengen - zoals met Vincent Kompany op het WK in Rusland? Van een forfait voor het EK is voorlopig geen sprake. Al zou dat Real Madrid natuurlijk niet slecht uitkomen - zij willen Hazard alle tijd geven om te herstellen. Wordt de komende dagen ongetwijfeld vervolgd. Hazard wacht intussen op verdere medische info van de club. Hij en Martínez zien elkaar morgen ter gelegenheid van de Champions League-wedstrijd Real Madrid-Manchester City, waarop Martínez is uitgenodigd door de UEFA als technisch expert. De bondscoach zal de MVP van de match kiezen.