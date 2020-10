Bondscoach Martínez: “Onze tweede helft was niet goed genoeg om hier te komen winnen” YP

11 oktober 2020

20u48

Bron: VTM Nieuws 0 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

“Een onnodige nederlaag”, zo gaf bondscoach Roberto Martínez toe na het verlies van Engeland. “Onze eerste helft was heel goed, jammer genoeg was het in de tweede heel wat minder. Normaal gezien eindigen we onze wedstrijden altijd sterk, vandaag was dat door omstandigheden niet het geval. We kregen twee, drie goeie kansen in de tweede helft, jammer genoeg krijgen we dat doelpunt tegen met die afgeweken bal. We hadden minder controle na de rust. Onze tweede helft was niet goed genoeg om hier te komen winnen.”

Lees ook.

Dubbele domper: Duivels verliezen op Wembley en zien aanvoerder De Bruyne uitvallen

ONS RAPPORT. ‘Invisible One’ die flirt met onvoldoende en één Rode Duivel met een acht (+)