Bondscoach Martínez kan rekenen op ‘fitte groep’ voor Nations League-duel tegen Denemarken: “Een goede test voor het EK” ABD

03 september 2020

17u05 0 Rode Duivels De Rode Duivels nemen het zaterdag in de Nations League op tegen Denemarken. “Een belangrijke test voor het EK”, vindt bondscoach Roberto Martínez. “Iedereen is fit, ook Thibaut Courtois en Eden Hazard.”

“Er is alleen maar goed nieuws.” Roberto Martínez was alweer zijn optimistische zelve op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Denemarken. Zo is Thibaut Courtois, ondanks berichten van enkele media over een positieve coronatest, toch van de partij. “Hij is volledig klaar. Ik vind het wel frustrerend dat er op die manier is geschreven over Thibaut”, vertelde Martínez. Eden Hazard stond de voorbije dagen niet op het trainingsveld, maar ook hij reist mee af naar Kopenhagen. “Hij voelt zich goed en is zijn normale zelve. We hebben de voorbije dagen individueel met Eden gewerkt. Hij zal zeker spelen tegen Denemarken of IJsland.”

Van Kevin De Bruyne is voorlopig nog geen spoor in de selectie. ‘King Kev’ is nog thuis met zijn vrouw Michèle. Zij zijn in blijde verwachting van een dochtertje, dat elk moment geboren kan worden. “We wouden dat hij zeker aanwezig was voor de geboorte. Daarna zal hij weer aansluiten”, aldus Martínez.

De Spanjaard ziet in de wedstrijd tegen Denemarken een bijzonder interessant duel. “Aangezien we hen ook treffen op het EK, is dit een goede test. Het zal ons tonen wat we volgende zomer mogen verwachten. Ik kijk er naar uit. Denemarken is een sterk team, met een nieuwe trainer. Hij is gekend voor zijn aanvallende manier van spelen. In dat compartiment hebben de Denen ook veel kwaliteit - het is hun sterke punt. Deze match zal ons veel wijzer maken. Niet alleen over Denemarken, maar ook over onszelf. Er zijn enkele belangrijke veranderingen. Kompany is gestopt, Vermaelen is er door omstandigheden niet bij. Ik kijk uit naar de prestaties van spelers als Denayer en Mechele. Zij krijgen een kans waar ze al lang op hebben gewacht.”

Ook over Anderlecht-spits Landry Dimata had Martínez een woordje over. “We hebben altijd een plan voor elke jonge speler. Het is een proces. Daarom dat we hem en nog enkele andere youngsters erbij hebben gehaald. Doku heeft al veel indruk gemaakt. En Verschaeren doet het uitstekend gezien zijn weinige speelminuten bij zijn club.”

