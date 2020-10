Bondscoach Martínez: “Ik kan niet tevredener zijn over wil en mentaliteit” Redactie

08 oktober 2020

“Ik ben tevreden over de houding van mijn spelers”, vertelde bondscoach Roberto Martínez na de draw tegen Ivoorkust. “We wilden als een team spelen, toch wel tegen een sterke tegenstander. Ik kreeg veel informatie van deze wedstrijd en ik weet dat mijn spelers beter zullen worden na deze negentig minuten. Uiteraard ben je ontgoocheld als je uiteindelijk geen drie punten pakt, maar ik kan niet contenter zijn over de wil en de mentaliteit van de groep. Bij de 1-0 hadden we de match misschien wat beter moeten managen, maar daar kunnen we enkel van leren. Ik kan van spelers die hun debuut maken niet verwachten dat ze al weten hoe álles moet.”

