Bondscoach Martínez antwoordt “oui" op vraag of hij contract zal verlengen, bondsvoorzitter Bayat spreekt van “positief signaal” Thomas Lissens

03 februari 2020

09u09

Bron: TF1 1 Rode Duivels Roberto Martínez wil ook na het EK bondscoach van de Rode Duivels blijven. Dat heeft de Spanjaard gisteren nog eens herhaald bij Téléfoot. Veel dieper ging hij niet in op de situatie. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat heeft het wel over “een positief signaal”.

Tussen de onderhandelingen met de voetbalbond door vond Martínez nog de tijd voor een uitje naar Frankrijk. De Spanjaard was er centrale gast tijdens Téléfoot, een voetbalpraatprogramma op TF1. Hij kreeg er onder meer een vraag voorgeschoteld van Thorgan Hazard. De Rode Duivel van Borussia Dortmund wilde weten of de Spanjaard ook na het EK zijn bondscoach zal zijn.

“Hij heeft het goed gedaan”, zei Martínez, waarna hij ook de vraag - die deel uitmaakte van een reeks ja/neen-vragen - beantwoordde. “Oui”, klonk het. Ruimte voor nuance was er niet. De RTBF legde die verklaring voor aan bondsvoorzitter Mehdi Bayat, die van een positief signaal sprak. “De gesprekken met Roberto Martínez zijn bezig. Maar dat hij publiekelijk zegt dat hij de wil en het verlangen heeft om het avontuur met de Rode Duivels voort te zetten, is positief.”

Onder de prijs

Martínez werkt momenteel zwaar onder zijn prijs. Nadat Bart Verhaeghe in de lente van 2018, voor het WK in Rusland, het contract van de bondscoach met twee jaar verlengde, loodste Martínez de Duivels eerst naar de derde plaats op de Wereldbeker en daarna naar de nummer 1-positie op de FIFA-wereldranglijst. De waarde van Martínez ís dus gevoelig gestegen.

Bovendien heeft hij de voorbije twee jaar herhaaldelijk aanbiedingen van Europese topclubs afgeslagen uit loyauteit aan zijn contract en de voetbalbond. Verder is Martínez al bijna twee jaar aan het werk als technisch directeur bij de voetbalbond, na het vertrek van Chris Van Puyvelde en dat onbezoldigd. Als bondscoach verdient hij 1,2 miljoen euro per jaar. In 2016 kreeg hij bij Everton een opstapvergoeding van 12 miljoen.

Mogelijke terugkeer Fellaini en nederlaag tegen Frankrijk

Martínez kreeg voorts nog een paar vragen van zijn Rode Duivels op zijn bord. Daaruit onthouden we onder meer dat een terugkeer van Marouane Fellaini bij de Duivels mogelijk is, dat de bondscoach zich geen zorgen maakt over Eden Hazard, dat hij Kevin De Bruyne de beste speler ter wereld vindt op zijn positie en dat hij de kans bestaande acht dat de middenvelder van City ooit de Gouden Bal wint.

In het ‘hol van de leeuw' kreeg Martínez uiteraard ook de nodige vragen over de halve finale van het WK van twee jaar geleden. Die verloren de Duivels nipt tegen latere winnaar Frankrijk. “Je bent nooit klaar om een halve finale van de wereldbeker te verliezen”, sprak Martínez, die ook zei dat hij zijn ploeg de ervaring van ‘die’ nederlaag tegen Frankrijk “ergens wel nodig had”. “We hebben flinke stappen gezet sinds die halve finale. We hebben meer spelers die ons in staat stellen om te spelen zoals we dat willen. We zijn minder afhankelijk van bepaalde elementen.”

EK 2020

De focus ging daarna richting het EK, waar de Rode Duivels één van de favorieten zullen zijn voor de eindzege. “We houden van de druk,” zei Martinez. “Maar we kunnen alleen controleren wat we zelf in handen hebben. We hebben de lat hoog gelegd in 2018 en dat moeten we zo houden. Is het doel om het het EK te winnen? We gaan er alleszins alles aan doen.”

De Rode Duivels legden de optie om in aanloop naar het EK een oefenmatch te spelen tegen Frankrijk naast zich neer. Martínez herhaalde nog eens waarom. “We waren vooral op zoek naar opponenten die leken op onze toekomstige EK-tegenstanders, Denemarken, Rusland en Finale. Een oefenmatch tegen Frankrijk zou ons op dat vlak niet echt helpen.”