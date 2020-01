Benito Raman: “Het is een doelstelling om naar het EK te gaan, maar het WK in Qatar is mijn hoofddoel” PJC/XC

07 januari 2020

19u48 0 Rode Duivels Benito Raman hoopt erbij te zijn op het komende EK, maar heeft vooral een hoofddoel gemaakt van het WK in Qatar. Dat vertelde hij na de oefenpot in Spanje tegen STVV.

Schalke 04 ging in het oefenduel met 1-0 ten onder tegen de Kanaries. “De acties die wij wilden opzetten, werden afgebroken door beslissingen van de scheidsrechter. Ik denk dat het niet altijd even correct was. En zo lag het spel veel te veel stil”, vertelde een gefrustreerde Benito Raman, die bij de rust inviel.

“De laatste 2,5 maanden bij Schalke waren uitstekend”, aldus de 25-jarige aanvaller. “Al bij al heb ik een goede heenronde gespeeld, nu hoop ik beter te doen in de terugronde. Het doel is om nog minstens zeven goals te maken. Als dat niet lukt, is het zo. Ik wil alvast de ploeg blijven helpen.”

“Het EK? Dat is een doelstelling. Als ik geselecteerd word, zal ik heel gelukkig zijn. En als dat niet zo is, moet ik werken naar het WK van 2022. Dat is het hoofddoel, om naar Qatar te gaan”, vervolgde Raman. “Dat er al veel zeker zijn van een EK-selectie? Ja, de meesten. De spelers die niet altijd gespeeld hebben, moeten nog bevestigen. Dat geldt ook voor mij. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. Als ik 10 à 15 goals maak, heb ik eens kans. Ik blijf erin geloven.”

“En wat ik de Rode Duivels kan bijbrengen? De bondscoach heeft al gezegd dat ik een speler ben die altijd maar diep blijft lopen. Dat kunnen ze misschien gebruiken in een of andere wedstrijd. Ik ben een andere speler dan de gewone voetballer.”