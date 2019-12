Belgische voetbalbond niet gestraft voor laat startuur en shirtvergissing Boyata tegen Rusland ABD

16 december 2019

18u02

Bron: Belga 0 Rode Duivels De UEFA heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) geen straf opgelegd voor haar twee overtredingen op het wedstrijdreglement tijdens het EK-kwalificatieduel van de Rode Duivels in Rusland op 16 november.

De KBVB werd door de UEFA aangeklaagd voor een laattijdige aftrap en shirtverwarring. De ethische commissie van de UEFA behandelde de zaak van de KBVB vrijdag op haar vergadering, maar de UEFA bracht de beslissing maandag pas naar buiten.

Naast de Belgische voetbalbond krijgt ook bondscoach Roberto Martinez een waarschuwing. Hij was klaarblijkelijk de verantwoordelijke voor het feit dat de wedstrijd niet op tijd kon beginnen.

De shirtverwarring was in de dagen volgend op de interland een gesmaakt thema in diverse media. Dedryck Boyata kwam na rust immers verrassend met het shirt van Michy Batshuayi op het veld. Na enkele minuten had iemand aan de zijlijn al de vergissing opgemerkt en werd het shirtje gewisseld.