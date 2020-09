België-Ivoorkust op unieke manier beleven? Win een exclusieve rondleiding in nationaal voetbalcentrum en volg er nadien oefenmatch op reuzenscherm Redactie

30 september 2020

15u44 0 Rode Duivels Wil jij België-Ivoorkust op een unieke manier beleven? De voetbalbond lanceert een wedstrijd waarbij vier supporters met hun eigen bubbel een onvergetelijke avond kunnen meemaken. Eerst worden ze rondgeleid in het Proximus Basecamp, nadien kan men de oefenmatch op een groot scherm bekijken. Een privéshuttle pikt je op en brengt je veilig thuis.

Geen fans voor de oefenmatch tegen Ivoorkust van 8 oktober in het Koning Boudewijnstadion. De Voetbalbond pakt daarom uit met een wedstrijd. Vier supporters maken kans om met hun eigen bubbel van vijf personen een onvergetelijke voetbalavond te beleven.

Een privéshuttle pikt de winnaars op. Eens aangekomen in Tubeke zorgt de KBVB voor een exclusieve rondleiding op het Proximus Basecamp, het oefencentrum van de Rode Duivels in Tubeke. De professionele e-sporters Stefano Pinna en Quentin Vande Wattyne, die deel uitmaken van de nationale eDevils, warmen de fans vervolgens op voor de echte match van de Rode Duivels. Daarna krijgen de gelukkige winnaars het nieuwste shirt van onze nationale ploegen, leuke goodies en eten en drinken. Tot slot volgen ze op een enorm groot scherm en in luxueuze zetels de wedstrijd van heel dichtbij.

Manu Leroy, Marketing & Communication Director bij de KBVB: “Als Voetbalbond willen we via onze wedstrijd ‘Jij kan niet naar het stadion komen, dus komt het stadion naar jou’ iets teruggeven aan onze supporters.”

De KBVB organiseerde de wedstrijd eerder al in september voor het duel met IJsland. Ruim 4.000 supporters stelden zich kandidaat. Ook voor België-Engeland op 15 november wordt de wedstrijd georganiseerd.

Supporters 1895 maken kans op privéstadion

De Voetbalbond vergeet ook de 17.500 leden uit de 254 supportersclubs van 1895 Official Belgian Fan Club, de overkoepelende fanorganisatie van onze nationale voetbalploegen, niet. Zij kunnen deelnemen aan de wedstrijd voor België-Ivoorkust, maar genieten daarnaast van een exclusieve wedstrijd enkel voor 1895-leden. Zij maken kans om thuis of in hun supporterscafé de wedstrijden tegen Engeland (11 oktober) en IJsland (14 oktober) te beleven in hun eigen bubbel. Daarbij krijgen ze een gloednieuwe televisie en een supporterspakket met leuke goodies en eten en drinken. Ook voor de winnaar van deze actie ligt een nieuw Rode Duivels-shirt klaar.

Supporters van de Rode Duivels die kans willen maken om op 8 oktober met alles erop en eraan aanwezig te zijn in Tubeke, kunnen gratis deelnemen via www.rbfa.be. Ook de leden van 1895 kunnen voor hun wedstrijd terecht op de website van de KBVB.

