Bekijk hier de goals van Lukaku, Vermaelen en Alderweireld tegen Schotland TLB

09 september 2019

21u22 1

De 0-1 van Romelu Lukaku:

Op het WK in Rusland bewezen de Rode Duivels tegen Japan al dat ze kunnen counteren. En ook vanavond toonden de Belgen zich levensgevaarlijk op de tegenaanval. Na een hoekschop van de Schotten kon Mertens oprukken met de bal. De spits van Napoli speelde De Bruyne perfect aan en die vond uiteindelijk de vrijstaande Lukaku in de zestien. De spits aarzelde niet en legde zijn 49ste interlandgoal tegen de touwen. U kunt de goal hierboven bekijken. Volgt ook nummer vijftig voor Lukaku? Volg het HIER live!

De 0-2 van Thomas Vermaelen:

Lang duurde het niet vooraleer de Duivels hun voorsprong konden verdubbelen. Thomas Vermaelen stond in minuut 24 op de juiste plaats om zijn tweede doelpunt als Rode Duivel tegen de netten te jagen.

De 0-3 van Alderweireld:

Ook Toby Alderweireld pikte zijn doelpuntje mee in de eerste helft in Glasgow. De centrale verdediger van Tottenham kopte een hoekschop van Kevin De Bruyne in doel. Voor De Bruyne was het al zijn derde assist.