Beaumelle debuteert als Ivoriaanse bondscoach: "Een eer om dat tegen België te doen"

07 oktober 2020

20u57 0 Rode Duivels Na zijn aanstelling begin maart heeft Patrice Beaumelle iets meer dan zeven maanden moeten wachten op zijn eerste interland als bondscoach van Ivoorkust. Maar morgen (20u45) in Brussel is het eindelijk zover: in een oefeninterland kijkt hij met Ivoorkust de Rode Duivels in de ogen. Voor de Ivorianen is dat zelfs de eerste interland sinds november vorig jaar.

"Een eerste wedstrijd spelen na zo'n lange onderbreking is zeker niet evident", vertelde de 42-jarige Fransman woensdag tijdens het persmoment in het Koning Boudewijnstadion. "Op de eerste plaats is het een eer om naar Brussel te komen en hier de kleuren van onze ploeg te verdedigen tegen het land dat het mooiste voetbal speelde op het WK in Rusland. Maar zoals ik al zei: wij hebben elf maanden niet gespeeld, in tegenstelling tot België. Het wordt zeker niet evident."

De Ivoriaanse bondscoach verwacht dus een moeilijke wedstrijd op de Heizel. "Ook al zullen er wat wissels bij de Belgen zijn, er zitten toch automatismen in die groep. Bij ons start het avontuur nog maar net. Ik wil jongens aan het werk zien en een evenwicht zoeken in de ploeg."

Ivoorkust is met enkele ronkende namen in de selectie naar Brussel afgezakt, maar is lang niet meer de pletwals die jarenlang aan de top stond van het Afrikaanse voetbal en begin 2014 in Brussel in een oefeninterland een 2-2 gelijkspel kwam afdwingen. Op de Africa Cup van vorig jaar gingen ze er in de kwartfinales uit, in de kwalificaties werd er zelfs verloren van Ethiopië.

Ook sterspeler Serge Aurier, intussen al een oudgediende bij de Olifanten, beseft dat er aan een nieuw team gebouwd moet worden. "Wij werken aan een nieuw geheel dat de kwalificatie voor de volgende Africa Cup moet afdwingen. Een wedstrijd tegen België is daarvoor een goeie test, ongeacht wie er bij de tegenstander aan de aftrap staat. Ze zullen altijd een sterke ploeg brengen.”

Bij de Ivorianen heeft Simon Deli geblesseerd afgehaakt, hij keert terug naar Club Brugge. Voor de volgende oefeninterland tegen Japan (13 oktober) werd Jean Michaël Seri opgeroepen als zijn vervanger.

Selectie:

Doelmannen: Sylvain Gbohouo(TP Mazembe, DRC), Eliezer Ira Tapé FC San Pedro, Ivo), Nicolas Tié (Vitoria Guimarães, Por)

Verdedigers : Éric Bailly (Manchester United, Eng), Ghislain Konan (Reims, Fra), Serge Aurier (Tottenhem, Eng), Jean Michaël Seri (Fulham FC), Ismaël Traoré (Angers, Fra), Sinaly Diomande (Lyon, Fra), Wilfried Kanon (Pyramids, Egy), Odilon Kossonou (Club Brugge)

Middenvelders: Akpa Akpro Jean Daniel (Lazio, Ita), Franck Kessie (Milan AC, Ita), Geoffroy Serey Die (FC Sion, Zwi), Habib Maiga (FC Metz, Fra), Jean Michael Seri (Fulham, Eng), Mohamed Doumbia (Dukla Praag, Tsj), Juvma Saeed (Koeweit, Koe)

Aanvallers: Gervinho (Parma, Ita), Nicolas Pépé (Arsenal, Eng), Wilfried Zaha (Crystal Palace, Eng), Max Alain Gradel (Sivasspor, Tur), Maxwell Cornet (Lyon, Fra), Christian Kouame (Fiorentina, ITta), Lago Junior (Mallorca, Spa), Jean Évrard Kouassi (Wuhan, Chi)