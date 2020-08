Batshuayi en Benteke toch nog opgeroepen voor Duivels? Corona houdt hen voorlopig in Engeland NP/KTH/FDZ

26 augustus 2020

06u38 0 Rode Duivels Geen Michy Batshuayi (26) en Christian Benteke (29) in de ruime selectie van Roberto Martínez, voor de Nations League-duels tegen Denemarken en IJsland (5 & 8 september). "Maar dat is geen voetbaltechnische beslissing", verzekerde de bondscoach.

"Het heeft te maken met de timing van deze interlands. Na contact te hebben gehad met hun clubs (Chelsea en Crystal Palace, red.) bleek dat het voor hen onmogelijk is om zich hier volgende week te melden." Meer wilde Martínez er niet over kwijt, behalve dan dat Batshuayi "een belangrijke schakel is bij de Rode Duivels" en Benteke "tot de plannen behoort". Navraag in de entourage van beide spitsen bracht evenwel meer duidelijkheid. Zowel Batshuayi als Benteke mogen Engeland voorlopig niet uit, door het coronaprotocol. Omdat ze nog maar net terug zijn uit vakantie. Batshuayi ontbrak gisteren zelfs op training bij Chelsea - het is niet onwaarschijnlijk dat de excentrieke aanvaller dezer dagen in quarantaine zit.

Ook Christian Benteke onderging eerder deze week een eerste coronatest. Het resultaat daarvan was negatief, maar zolang er geen tweede test heeft plaatsgevonden, met eenzelfde uitslag, mag ook hij niet naar Tubeke afreizen. Regels zijn regels. "Als alles goed gaat, zullen ze misschien later in deze interlandperiode beschikbaar zijn", gaf Martínez nog mee. Met andere woorden: het is niet uitgesloten dat Batshuayi en Benteke alsnog opgeroepen worden voor de interland tegen IJsland.

