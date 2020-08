Basiskamp in Tubeke gaat voortaan als Proximus Basecamp door het leven Redactie

25 augustus 2020

14u05 0 Rode Duivels Proximus kondigde dinsdag met trots aan haar naam te zullen verbinden aan het nationale voetbalcentrum in Tubeke. Het zal ook bijdragen tot de ontwikkeling van de ‘eDevils’ en wordt het officiële ICT-partner van de Belgische voetbalbond (KBVB). Proximus verlengde in het begin van de zomer al haar partnerschap met de KBVB als ‘Top Premium Partner’ voor de komende vier jaar.

In de marge van de persconferentie waarop Roberto Martinez zijn kern voor de komende ontmoetingen met Denemarken (5 september) en IJsland (8 september) voorstelde, kondigden de KBVB en Proximus ook aan dat het nationale voetbalcentrum in Tubeke zal worden omgedoopt tot ‘Proximus Basecamp’. Op deze plaats zullen alle nationale teams (van jeugdteams tot Red Flames en Rode Duivels) samenkomen en trainen voor elke officiële wedstrijd en toernooi. Ook zullen de meeste thuiswedstrijden van de nationale jeugdploegen er worden gespeeld. Tot slot zal het Proximus Basecamp volgende zomer worden gebruikt als basiskamp van de Rode Duivels voor EURO 2020.

Met onze steun aan de jeugdploegen en de eDevils willen we nieuwe generaties inspireren. Jim Casteele

Het nieuwe partnerschap zal ook de ‘eDevils’ omvatten. Ook hier zal Proximus als hoofdpartner zijn expertise aanwenden om bij te dragen tot de ontwikkeling van de nationale teams op het vlak van e-sport, en helpen bij het ontdekken van nieuw en jong talent via de organisatie van wedstrijden. Het Proximus Basecamp zal ook een trainingszone omvatten die door de eDevils zal worden gebruikt om te trainen, hun vaardigheden te ontwikkelen en zo hun volle potentieel te bereiken.

“We hebben begin juli al aangekondigd dat we ons partnership met Proximus verlengd hebben”, legde Manu Leroy, directeur marketing en communicatie bij de voetbalbond, uit. “In ons vernieuwd partnership gaan we nog nauwer samenwerken dan voorheen. Zo is Proximus de ideale partner om ons Belgian Football Centre in Tubeke verder uit te bouwen op technologisch vlak. Daarom heet het Belgian Football Centre voortaan het Proximus Basecamp”.

“We zijn verheugd onze naam te kunnen verbinden aan het Proximus Basecamp”, reageerde Jim Casteele, Chief Consumer Market Officer bij Proximus. “De Rode Duivels en de Red Flames zijn twee teams die de ‘Think Possible’-spirit perfect belichamen, door elke dag beter te worden en iedereen te verenigen rond een ambitieus doel. Met onze steun aan de jeugdploegen en de eDevils willen we nieuwe generaties inspireren en ertoe aanzetten om hun dromen en passies waar te maken. Onze jarenlange samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond vormt al een stevige basis, en ik ben ervan overtuigd dat we samen nog vele mooie hoofdstukken zullen schrijven.”

