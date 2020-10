Bang afwachten: Lukaku niet op laatste training, raakt hij fit voor vanavond? SK/NP/KTH

14 oktober 2020

06u47 0 Rode Duivels Opvallende afwezige op de laatste training in Reykjavik: Romelu Lukaku. Volgens bronnen binnen de voetbalbond bleef Lukaku gisteravond in de fitnesszaal en moet hier verder niets achter gezocht worden. Maar is dat wel zo?

Je verzaakt daags voor een wedstrijd niet zómaar aan de training. Lukaku is niet kleinzerig, en hij zal niet voor zijn plezier zijn meegevlogen naar IJsland. Anders had hij zich wel 'couldn't get fit' verklaard. Navraag bij collega-Italiaanse journalisten gisteravond laat leert ons dat wel degelijk sprake zou zijn van 'een ongemak'. En Inter is al geen makkelijke klant om als Belgische voetbalbond mee te onderhandelen. Het wordt bang afwachten of Romelu Lukaku straks voldoende fit is. Zoniet neemt Michy Batshuayi ongetwijfeld zijn plaats in.

De Bruyne haakte af met... stramheid in de spieren

Een stramheid in één van z’n spieren: da’s de reden waarom Kevin De Bruyne maandagavond afhaakte voor de interland tegen IJsland. De middenvelder stapte gisteren niet mee op het vliegtuig, nadat hij een dag eerder tegen Engeland zelf om zijn vervanging vroeg. Onderzoek bij Man City heeft intussen aangetoond dat KDB kampt met een ontstekingsgevoel. Hij zou mits een goeie behandeling komend weekend kúnnen spelen tegen Arsenal, maar City zal hoe dan ook geen enkel risico nemen. Er breken namelijk drukke tijden aan, met de groepsfase van de Champions League in het vooruitzicht.

