Anderlecht rekent zich rijk: plots telt paars-wit weer vijf Duivels en dat is al 10 jaar geleden

25 augustus 2020

14u59 12 Rode Duivels Je moet het Roberto Martínez nageven: de bondscoach volgt niet alleen de Jupiler Pro League op de voet, hij laat ook niet na door te selecteren met jongens uit onze competitie. Vooral Anderlecht profiteert.

Niet dat RSC Anderlecht hoge toppen scheert, maar kijk: plots telt paars-wit maar liefst vijf Rode Duivels. Akkoord, het gaat om een uitgebreide selectie van maar liefst 29 spelers, maar met Van Crombrugge, Cobbaut, Verschaeren, Doku en Dimata rekent Anderlecht zich rijk. Het is al 10 jaar geleden dat Anderlecht nog eens minstens vijf internationals telde. Voor de interland tegen Oostenrijk van 12 oktober 2010 (4-4) waren er eveneens vijf Anderlecht-spelers geselecteerd: Proto, Deschacht, Gillet, Legear en Lukaku.

Verschaeren al met goal achter naam

De linksvoetige Cobbaut (22) debuteerde zelfs al effectief in de hoofdmacht, toen hij in november vorig jaar in de laatste EK-kwalificitiematch in Cyprus in de basis stond. Verschaeren (19), momenteel niet eens in de basis van Anderlecht, heeft al 3 A-caps achter de naam en scoorde in zijn tweede invalbeurt, thuis tegen San Marino, een goaltje uit strafschop. Van Crombrugge (27) werd al opgeroepen als doelman van Eupen, maar met Courtois, Mignolet en Casteels voor hem kwam hij nog niet tot minuten. Dimata (22) en Doku (18) zijn er bij de grote jongens voor het eerst bij. Als Doku (in mei 18 geworden) zijn debuut maakt, wordt hij de op 13 na jongste debutant ooit bij de nationale ploeg.



Wat meer is: Martínez nam ook acht spelers uit de vaderlandse competitie in op zijn, nogmaals, erg uitgebreide selectie. De acht: Simon Mignolet, Hendrik Van Crombrugge, Brandon Mechele, Elias Cobbaut, Hans Vanaken, Yari Verschaeren, Jérémy Doku en Landry Dimata. Club Brugge - Anderlecht 3-5 dus, een uitslag waarvoor Vincent Kompany straks op 4 oktober wel héél snel zou tekenen.

Daarmee houdt Martínez dezelfde lijn aan. Ook in zijn laatste selectie, voor het dubbele interlandluik tegen Rusland en Cyprus, waren er acht ‘Belgische’ Belgen. Chadli en Lestienne waren toen van de partij in de plaats van Doku en Dimata.

