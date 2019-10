Analisten over eerste basisplek Vanaken: “Hij is een klassespeler” Redactie

10 oktober 2019

20u55

Bron: VTM 0

Hans Vanaken kreeg in het Koning Boudewijnstadion tegen San Marino zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels. “Hij is de beste speler in de Jupiler Pro League. Een klassespeler”, klonk het bij Jan Mulder. “Hij zal vandaag niet veel verdedigend werk moeten opknappen”, weet Marc Degryse. “Leuk dat hij voor eigen publiek mag tonen wat hij in z'n mars heeft. Hij verdient dit.”