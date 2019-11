Alle tickets voor Rusland-België zijn de deur uit Redactie

15 november 2019

12u35

Bron: Belga 0 Rode Duivels Het EK-kwalificatieduel tussen Rusland en België van zaterdagavond (18u Belgische tijd) in het Krestovskistadion van Sint-Petersburg is uitverkocht, zo maakte het Russische nieuwsagentschap TASS bekend.

Het stadion aan de baai van de Neva, waar de Rode Duivels op het WK van vorig jaar in de halve finales uitgeschakeld werden door Frankrijk om er vervolgens brons te pakken tegen Engeland, biedt plaats aan 68.000 toeschouwers. "Alle tickets zijn de deur uit", bevestigde de Russische Voetbalfederatie (RFU).

Tussen Rusland en België staat er een rechtstreeks duel om de groepswinst op het programma, op de voorlaatste speeldag in groep I van de EK-kwalificaties. De Rode Duivels kunnen in Sint-Petersburg al groepswinnaar worden, op voorwaarde dat ze minstens een punt pakken. Op de slotspeeldag kunnen de Russen die achterstand dan niet meer goedmaken, aangezien het onderlinge resultaat in het voordeel van de Belgen is. Beide landen zijn intussen wel al geplaatst voor EURO 2020.

Op de laatste speeldag moet komende week dinsdag tegen Cyprus een misstap vermeden worden, om het reekshoofdstatuut van eind deze maand bij de loting in Boekarest niet in gevaar te brengen. Enkel de beste zes groepswinnaars worden immers reekshoofd en de onderverdeling gebeurt voor het eerst met een ranking op basis van de prestaties in deze kwalificatieperiode. Bij een gelijke stand in deze ranking is het doelsaldo doorslaggevend.