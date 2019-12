Alderweireld doet loon maal drie maar moet in top 10 Duivels nog veel volk voor zich dulden KTH

21 december 2019

08u59 0

Toby Alderweireld (30) kreeg wat hij wou. Een contractverlenging tot 2023, maar ook een salaris naar zijn status - als een van de beste verdedigers in de Premier League. Tottenham deed een serieuze financiële inspanning om de Rode Duivel bij zich te houden. Het klokkenluidersplatform Football Leaks bestaat niet meer voor verificatie, maar volgens een aantal bronnen wordt het loonpakket van Alderweireld verdrievoudigd.

Van een basissalaris van 58.000 euro bruto per week naar ruim 175.000 euro all-in, bonussen en tekenpremie inbegrepen. Zelfs als ze er enkele tienduizenden per week naast zitten, behoort Alderweireld nu bij de tien bestbetaalde Duivels. Eden Hazard spant te kroon met 485.000 euro, voor Marouane Fellaini - in China gooien ze met geld - en Kevin De Bruyne. Alderweireld staat op de achtste plek. Wereldwijd is Lionel Messi de absolute grootverdiener met een weeksalaris dat boven het miljoen ligt.

Rode Duivels die in buitenlandse competities spelen, betalen belastingen in het land waar ze actief zijn - in Engeland 45% bijvoorbeeld. De Premier League levert de Britse staatskas zo jaarlijks miljarden op. De Belgen in het buitenland zijn de Belgische fiscus niets verplicht - enkel belastingen op de premies voor matchen die ze met de Rode Duivels afwerken. Een groot aantal Duivels investeert wel in projecten in België. Zo vloeit er toch een beetje terug.

Top tien bestbetaalde Duivels

• 1. Eden Hazard- Real Madrid: 485.000 euro bruto per week



• 2. Marouane Fellaini - Shandong Luneng: 420.000 euro per week



• 3. Kevin De Bruyne - Man City: 325.000 euro bruto per week



• 4. Thibaut Courtois - Real Madrid: 280.000 euro bruto per week



• 5. Romelu Lukaku - Inter Milaan: 265.000 euro bruto per week

• 6. Moussa Dembélé - Guangzhou R&F: 240.000 euro bruto per week

• 7. Yannick Carrasco - Dalian Yifang: 200.000 euro bruto per week

• 8. Toby Alderweireld - Tottenham: 175.000 euro bruto per week

• 9. Dries Mertens - Napoli: 145.000 euro bruto per week

• 10. Axel Witsel - Dortmund: 145.000 euro bruto per week