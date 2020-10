Abraham en Sancho kunnen meespelen tegen de Duivels, Chilwell is onzeker Redactie

10 oktober 2020

19u05 0 Rode Duivels Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en Tammy Abraham (Chelsea) zijn weer van de partij in de Engelse selectie voor de thuiswedstrijd van zondag (om 18u) tegen de Rode Duivels in de Nations League.

Bondscoach Gareth Southgate gaf het nieuws zaterdag mee op zijn persconferentie. Het duo moest de oefeninterland tegen Wales, afgelopen donderdag in Londen (3-0), overslaan omdat ze het coronaprotocol hadden geschonden. Ze waren een week geleden aanwezig bij een verrassingsfeestje voor de 23e verjaardag van Abraham. Zaterdag mocht het duo weer meetrainen met de nationale ploeg. De kans dat ze in de basis zullen staan, is echter klein.

Ook Ben Chilwell (Chelsea) was bij het feestje aanwezig. Hij miste het duel met Wales eveneens uit voorzorg. Chilwell voelde zich zaterdag echter niet lekker en bleef binnen. Hij onderging een coronatest en hoort zondag de uitslag. "Daarna nemen we een beslissing hoe we verder met hem gaan", liet bondscoach Gareth Southgate weten.

