Aad De Mos: "Vanaken? Geen topinternational. Hij heeft niet het gif van een De Bruyne"

08 oktober 2020

16u02 0 Rode Duivels Geen of toch weinig vedetten vanavond bij de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Ivoorkust. De nieuwe lichting krijgt zijn kans, met hoogstwaarschijnlijk ook Hans Vanaken in de basis. “Hij is een goéde clubspeler, maar geen topinternational”, aldus Aad De Mos.

Het duo Vanheusden-Denayer krijgt vanavond hoogstwaarschijnlijk zijn kans tegen Ivoorkust. “Vanheusden volg ik al even, van toen hij nog bij Inter zat. Als je als verdediger gevraagd wordt door die club, dan heb je iets in je mars”, vindt Aad De Mos. “Hij is iets te vaak geblesseerd en wil ook te veel de bal hebben. Maar Vanheusden is vooral als speler gegroeid. Het is een jongen met toekomst.”

Over Denayer heeft De Mos meer twijfels. “Denayer was goed bezig bij Lyon, ja. Maar hij blijft toch foutjes maken. Ik denk niet, als we het over Denayer en Vanheusden hebben, dat ze het niveau zullen halen van Kompany, Alderweireld of Vertonghen. Dat drietal was een unieke lichting achterin. Een lichting die bijna ten einde is. Kompany is al gestopt. Vertonghen is al een stapje lager gegaan naar Benfica en Alderweireld zit op de bank bij Tottenham. Het is belangrijk dat er vandaag jong bloed getest gaat worden, maar Denayer... Dat is doorsnee. Als ik dat vergelijk met Oranje met De Ligt, Van Dijk, De Vrij en Aké. Dat is toch een ander niveau.”

Ook Hans Vanaken krijgt vanavond in principe zijn kans op het middenveld. ‘t Wordt een belangrijke match voor de sterkhouder van Club Brugge. Zeker omdat hij zich tot dusver nog niet kon doorzetten als Rode Duivel. De Mos: “Je moet altijd een onderscheid maken tussen clubspelers of internationals. Hij is een goéde clubspeler, maar geen topinternational. Hoe dat komt? Soms is dat een gebrek aan persoonlijkheid. Zich niet goed voelen in de kleedkamer, waarbij je in de hiërarchie van nummer één bij Club naar 12 bij de Duivels gaat. Ik denk dat Vanaken zo een type is. Hij is ook tevreden met zijn contractverlenging in Brugge, lekker met het vrouwtje in Knokke blijven. Enige venijn toont hij niet om toch te zeggen dat hij écht een topspeler wil worden in de nationale ploeg. Hij vindt het allemaal wel goed zo en voelt zich prettig bij Club, waar hij elke week het mooie weer maakt. Hij heeft niet het gif van een De Bruyne.”

En wat mogen we verwachten van de wedstrijd zelf tegen Ivoorkust? “Zij hebben altijd goede voetballers, jongens die ambitieus zijn om de top in Europa te bereiken. Zij weten dat ze zich in de kijker kunnen spelen tegen de Rode Duivels. Er zit voetbal in de ploeg, en daar kan je je op stuk bijten.”

