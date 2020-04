8.395 HLN-lezers kozen hun beste Rode Duivels aller tijden: Kevin De Bruyne grootste stemmenkanon, geen plaats in basiself voor Jan Ceulemans DMM

15 april 2020

Afgelopen weekend ging HLN.be samen met jullie op zoek naar het beste België aller tijden. Een kleine 8.400 formulieren later zijn alle stemmen geteld. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht.

Het begon als een wild idee op de redactie. Met Rudy Nuyens en Alain Ronsse lieten we onze twee meest ervaren voetbaljournalisten hun zeg doen en afgelopen weekend was het aan jullie, lezers zelf, om de beste selectie Rode Duivels uit de voetbalgeschiedenis samen te stellen. Jullie kropen massaal in de rol van bondscoach en kozen voor 23 voetballers, één bondscoach en een favoriete opstelling. Hieronder het resultaat:

Opstelling: 4-3-3

Doelman: Thibaut Courtois

Verdedigers: Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert, Jan Vertonghen

Middenvelders: Wilfried Van Moer, Kevin De Bruyne, Axel Witsel

Aanvallers: Paul Van Himst, Romelu Lukaku, Eden Hazard

Invallers: Michel Preud’homme, Toby Alderweireld, Georges Grün, Thomas Vermaelen, Frank Vercauteren, Thomas Meunier, Ludo Coeck, Enzo Scifo, Marc Degryse, Jan Ceulemans, Luc Nilis, Dries Mertens

Coach: Guy Thys

Geen verrassingen in doel. Thibaut Courtois is met 6.803 voorkeurstemmen jouw nummer 1. De huidige eerste doelman van onze nationale voetbalselectie haalt het daarmee van Michel Preud'homme (5.751 stemmen) en Jean-Marie Pfaff (3.822 stemmen). Alle drie werden ze op het WK uitgeroepen tot beste doelman van het toernooi. Luxe dus. Omdat we voor twee in plaats van drie doelmannen in onze 23-koppige selectie kiezen, valt Pfaff in extremis af.

Achteraan mogen Vincent Kompany (7.446 stemmen) en Philippe Albert (6.383 stemmen) de ruggengraat van de ploeg vormen. Daar is weinig discussie over. Het duo steekt bij de centrale verdedigers in het aantal stemmen met kop en schouders boven de rest uit. Toby Alderweireld, Georges Grün en Thomas Vermaelen vormen de perfecte back-ups. Walter Meeuws, Daniël Van Buyten en Lei Clijsters vallen dan weer net naast de 23 uitverkorenen. Toch haalt ook elk van hen meer dan 3.000 stemmen binnen.

Op de vleugelbacks ook een duidelijke pikorde. Eric Gerets (7.585) en recordinternational Jan Vertonghen (7.207 stemmen) krijgen met voorsprong jullie voorkeur. Thomas Meunier en Frank Vercauteren zijn twee valabele alternatieven die ook de ploeg haalden. Let vooral op de perfecte mix tussen de mannen die in de ploeg van Mexico ‘86 stonden en de Duivels die op het WK in Rusland brons behaalden.

Op het middenveld vinden we met Kevin De Bruyne het absolute stemmenkanon terug. De voetballer van Manchester City is door 8.251 van in totaal 8.395 stemmende lezers in de ploeg gezet. Met Axel Witsel (6.067 stemmen) vindt KDB een herkenbare steunpilaar in zijn rug terug. Drievoudig Gouden Schoen-winnaar Wilfried Van Moer (6.143 stemmen) maakt het driekoppige middenveld vol.

Met Ludo Coeck, Enzo Scifo en Marc Degryse hebben we meer dan waardige wisselspelers op de bank zitten voor het middenveld. Voor René Vandereycken, Franky Van der Elst en Marouane Fellaini is het ‘net niet’. De HLN-lezer heeft liever aanvallend dan verdedigend geweld op het middenveld. Zoveel is duidelijk.

In de aanvalslinie een flinke domper voor Jan Ceulemans. ‘Caje’ heeft 80 stemmen tekort om de basisploeg te halen. De voorkeur gaat weinig verrassend uit naar Eden Hazard (7.782 stemmen), Romelu Lukaku (7.115 stemmen) en Paul Van Himst (6.173 stemmen). Verder halen ook Luc Nilis en Dries Mertens de selectie.

Illustere aanvallers als Rik Coppens, Raoul Lambert en Erwin ‘Daar is ‘m’ Vandenbergh halen zo de ploeg niet. Nochtans was het bijvoorbeeld wel Vandenbergh die in de openingsmatch van het WK in 1982 titelverdediger Argentinië de doodsteek gaf, onder het begeleidend commentaar van de legendarische Rik De Saedeleer.

Als ultieme bondscoach gaat de vookeur uit naar Guy Thys (2.986 stemmen). De man die de Rode Duivels in 1986 naar de halve finales van het WK in Mexico leidde, haalt het voor Roberto Martínez (2.595 stemmen) en Raymond Goethals (2.350 stemmen). Opvallend: slechts een dikke 150 lezers ziet Marc Wilmots graag als bondscoach van deze ideale ploeg Rode Duivels.

De 4-3-3-opstelling (1.984 stemmen) geniet tot slot nipt de voorkeur op een 4-4-2 (1.951 stemmen). Al is het geen boutade om te zeggen dat je met deze uitgebalanceerde selectie van beste Rode Duivels aller tijden eigenlijk alle kanten uit kan op het tactisch bord.

De 25 meest gekozen Rode Duivels (op een totaal van 8.395 stemmen):

1. Kevin De Bruyne (8.251 stemmen)

2. Eden Hazard (7.782 stemmen)

3. Eric Gerets (7.585 stemmen)

4. Vincent Kompany (7.446 stemmen)

5. Jan Vertonghen (7.207 stemmen)

6. Romelu Lukaku (7.115 stemmen)

7. Philippe Albert (6.383 stemmen)

8. Paul Van Himst (6.173) stemmen)

9. Wilfried Van Moer (6.143 stemmen)

10. Jan Ceulemans (6.091 stemmen)

11. Thibaut Courtois (6.083 stemmen)

12. Axel Witsel (6.067 stemmen)

13. Enzo Scifo (6.033 stemmen)

14. Frank Vercauteren (5.945 stemmen)

15. Michel Preud’homme (5.751 stemmen)

16. Thomas Meunier (5.636 stemmen)

17. Toby Alderweireld (5.037 stemmen)

18. Luc Nilis (5.021 stemmen)

19. Marc Degryse (4.966 stemmen)

20. Ludo Coeck (4.425 stemmen)

21. Dries Mertens (4.127 stemmen)

22. Georges Grün (3.868 stemmen)

23. Jean-Marie Pfaff (3.822 stemmen)

24. Thomas Vermaelen (3.734 stemmen)

25. Daniël Van Buyten (3.325 stemmen)

