785 dagen op nummer 1: België leidt zeker tot juni FIFA-ranking, slechts drie landen langer op kop

20 april 2020

04u30 0 Rode Duivels De Rode Duivels blijven nu al zeker tot 11 juni aan kop van de FIFA-ranking. België gaat dan voorbij Argentinië, slechts drie landen stonden nóg langer op nummer één. Blijft dat zo tot het EK 2021, wipt België zelfs over Duitsland. “Met deze status ­proberen we elk toernooi te winnen”, klinkt het bij een fiere Roberto Martínez (46).

Een klein land als voetbalgrootmacht: de publicatie van de laatste FIFA-ranking op 9 april bevestigde nog eens de unieke ­status van België aan de top. Vandaag heeft ons land al 733 dagen de nummer 1-plek bezet. En de teller blijft lopen. Door het corona­virus is er al zeker geen interlandvoetbal meer tot 11 juni, wanneer de FIFA haar volgende ranking officieel maakt. En dan zal België al 785 dagen aan de leiding staan. Op 27 mei passeert ons land Argentinië, dat in zijn historie 770 dagen op één prijkte en daarmee nu op de vierde plaats staat.

De FIFA-ranking werd eind december 1992 officieel ingevoerd. Brazilië (liefst 4.699 dagen aan de kop) en Spanje (1.959 dagen) blijven nog even on­genaakbaar, maar de top drie komt wel in zicht als België zijn status van nummer één kan volhouden tot de start van het EK. Een klein rekensommetje leert dat België dan op 10 juni 2021 — daags voor de EK-aftrap — voorbij grootmacht Duitsland kan springen. De Mannschaft stond in ­totaal al 1.148 dagen aan kop.

Maar geen trofee

Bondscoach Roberto Martínez reageerde blij op onze bevindingen. “Het is iets om extreem trots op te zijn. Het weerspiegelt de consistentie van deze uitzonderlijke generatie in kwalificatietoernooien en grote competities. En die consistentie kan je alleen bereiken met een professionele attitude in elke situatie. Het bewijst ook dat de groep sterk genoeg is om geblesseerde spelers te kunnen opvangen.”

Volgens Martínez heeft de status als nummer één ook een mentaal effect. “Als nummer één kijken de andere naties op een andere manier naar ons. Er is meer respect op het veld. De tegenstanders ­nemen minder risico, maar daar kunnen wij ons aan aanpassen. De meeste Rode Duivels zijn hetzelfde gewend bij hun grote clubs. Nummer één zijn is een perfecte motivatie om te blijven verbeteren en ons te blijven ontwikkelen.”

Sinds de FIFA-ranking bestaat, hebben slechts acht landen de ranglijst aangevoerd. Van de grootmachten kon Engeland nog nooit proeven van de kop. Het blijft straf hoe België zich tussen die elite wrong. Maar alle andere landen die al op nummer één stonden, wonnen wel al een WK, EK of Copa América. De grote trofee voor België ontbreekt nog. Het EK in 2021 en het WK in 2022 zijn in aantocht, maar Martínez beseft dat zo’n grote titel niet op bestelling komt. “We kunnen wél ­beloven dat we met onze huidige status naar elk toernooi gaan om dat proberen te winnen. We zullen nooit spijt kunnen hebben dat we er niet alles voor gedaan hebben. Daarvoor is de professionele standaard van deze groep te groot.”

Ook onder Wilmots

Nog dit: de heerschappij van België op de ranking heeft zich over twee periodes ­gespreid. Een eerste keer voerden de Rode Duivels de ranking aan onder bondscoach Marc Wilmots, van 5 november 2015 tot 7 april 2016. De tweede termijn duurt nu al onafgebroken sinds 20 september 2018 onder Martínez. Als we alleen de non-stopperiode tellen, zit ­België al in de top drie: alleen Brazilië en Spanje wisten langer in een doorlopende termijn op één te staan.

