5-1! Duivels maken er na snelle achterstand galamatch van dankzij heerlijke goals Batshuayi en Doku ODBS/ABD

08 september 2020

22u11 36 België BEL BEL 5 einde 1 IJS IJS IJsland Rode Duivels Een verwachte ‘walk-over’. De Rode Duivels hebben in een leeg Koning Boudewijnstadion met ruime cijfers gewonnen van IJsland: 5-1. Batshuayi scoorde twee keer, Doku maakte zijn eerste voor de nationale ploeg.

IJsland kwam na tien minuten verrassend op voorsprong. Een schot van Fridjónsson week af op het been van Denayer en ging via de deklat én de paal in doel: 0-1. Casteels, die zijn debuut maakte, baalde. Maar van Duivelse paniek was geen sprake. De slechte start werd snel rechtgezet. Na een uitstekende vrijschop van Mertens tikte Witsel de bal in de rebound nipt binnen. Even later was het Batshuayi die van dichtbij scoorde. Van 0-1 naar 2-1 in amper zeven minuten. Na een dolle openingsfase viel de partij wat stil. Overwicht voor de Duivels en een half kansje voor Mertens, dat wel. Maar een derde Belgisch doelpunt kregen we voor de rust niet meer te zien.

In de tweede helft moest pechvogel Casteels al snel naar de kant met een bloedende lip, Mignolet was zijn vervanger. Hij zag de Duivels hun voorsprong uitbreiden. De Bruyne had een simpele, maar o zo subtiele assist in petto voor Mertens, die knap afwerkte: 3-1. En we kregen nóg een heerlijk doelpunt te zien. Na goed voorbereidend werk van invaller Verschaeren duwde Batshuayi zijn tweede treffer achter het steunbeen binnen (4-1). De Duivels bleven heersen, met De Bruyne in een hoofdrol. De Player of the Year van de Premier League pakte uit met een splijtende pass om Doku weg te sturen. Hij zette zijn tegenstander in de wind en knalde de bal overtuigend tegen de netten. Zijn eerste goal voor de nationale ploeg, en dat op 18-jarige leeftijd. 5-1 was ook de eindstand. De Duivels pakken, zoals verwacht, 6 op 6 in de Nations League.



