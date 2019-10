34 miljoen euro voor winnaar, eerste keer VAR en tot 945 euro voor een kaartje: tien weetjes over het EK 2020 Stijn Joris

10 oktober 2019

23u18 0 EK 2020 We zijn erbij. Het aftellen naar het EK kan beginnen voor alle Rode Duivels-fans. Op 12 juni begint het toernooi in Rome. Om de sfeer er al een heel klein beetje in te brengen, geven we al tien praktische weetjes over de volgende kans voor onze Belgen om een grote prijs te pakken.

1. Loting al volgende maand

Op zaterdag 30 november worden de zes poules voor het EK van volgend jaar al geloot. Om 18u in de Roemeense hoofdstad Boekarest om precies te zijn. Op dat moment zijn er al 20 landen geplaatst. De 4 overige moeten nog bekend raken na de barrages. De 6 beste groepswinnaars van de kwalificatiecampagne gaan als reekshoofd in de eerste pot voor de loting. De beste twee van elke van 6 poules stoten automatisch door naar de 1/8ste finales. Ook de 4 beste derdes worden opgevist. Zo vallen er uiteindelijk na de groepsfase ‘maar’ 8 teams af.

2. Verspreid over heel Europa

Zoek dit jaar niet naar een gastland. Het EK wordt eenmalig in 12 gaststeden in evenveel landen afgewerkt. Die beslissing viel al in december 2012. Het EK gaat dus over heel het continent afgewerkt worden en dit ter ere van het 60-jarig bestaan van het toernooi. Ook het feit dat heel wat landen met financiële problemen worstelen, speelde een rol in deze beslissing. Vandaar dus een EK verspreid over heel Europa. Van Azerbeidzjan tot Spanje.

3. Niet in Brussel…

In ons land kan u de Duivels niet gaan ondersteunen. Daarvoor zal u op zijn minst een stukje moeten rijden of het vliegtuig nemen. Amsterdam, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Dublin, Glasgow en Kopenhagen zijn zeven gaststeden die wedstrijden van de groepsfase en een 1/8ste finale krijgen. In Baku, München, Rome en Sint-Petersburg worden groepswedstrijden en een kwartfinale afgewerkt. Londen krijgt een aantal groepswedstrijden, een 1/8ste finale, beide halve finales én de finale. Het mythische Wembley zal zo voor de tweede keer de finale van een EK herbergen. Brussel had ook een gaststad moeten zijn, maar door de twijfels rond het Eurostadion werd onze hoofdstad uiteindelijk geschrapt.

4. Eerste keer met VAR

De VAR is intussen helemaal ingeburgerd in ons clubvoetbal, maar het systeem doet volgend jaar ook voor het eerst zijn intrede op het EK voetbal. In Rusland werd de technologie nog niet ingeschakeld, maar in 2020 doet de videoref zijn intrede op een eindtoernooi. Het scheidsrechterskorps moet dus gevoelig uitgebreid worden en voor het eerst gaan ze een schermpje langs de zijlijn moeten monteren.

5. Geen wild card

Geen gastland en dus ook geen team dat al op voorhand zeker is van deelname aan het EK. De UEFA deelt geen enkele wild card uit. Ook Europees kampioen Portugal moet zich plaatsen via de kwalificaties en dat gaat niet vanzelf. Ronaldo en co moeten momenteel na twee zeges en twee draws de eerste plek in poule B aan Oekraïne laten.

6. 34 miljoen voor kampioen

De Europese kampioen strijkt maximaal 34 miljoen euro aan prijzengeld op. Alle landen die het eindtoernooi halen, verdienen daarvoor al 9,25 miljoen. Per overwinning in de groepsfase komt daar 1,5 miljoen bij. Een gelijkspel levert 750.000 euro op. Wie de tweede ronde haalt, mag nog een bijkomende 2 miljoen incasseren. Kwart- en halve finale zijn nog eens goed voor respectievelijk 3,25 en 5 miljoen op. De verliezende finalist gaat met 7 miljoen aan de haal en de eindwinnaar strijkt de grootste som van 10 miljoen euro op.

7. Mascotte heet Skillzy

Bij een eindtoernooi hoort ook een mascotte. Die voor het EK 2020 is al bekend en kreeg de naam ‘Skillzy’ mee. Het figuurtje is gebaseerd op een freestyle voetballer. Het EK heeft ook een slogan en die luidt ‘Live It. For Real.’ Die is dan weer bedoeld om de fans zoveel mogelijk naar de stadions te lokken om het allemaal live mee te maken. Adidas levert dan weer de officiële bal voor het EK. Die krijgt deze keer de naam ‘Uniforia’. Hij wordt volgende maand gelanceerd, maar de eerste beelden ervan lekten al.

8. 30 tot 945 euro voor tickets

Een eerste deel van de tickets is intussen al verdeeld, maar in december kunnen fans van de geplaatste landen een nieuwe poging doen. Je moet je daarvoor registreren op de site van de UEFA. De prijzen gaan van 30 euro voor het goedkoopste kaartje voor een groepswedstrijd tot 945 euro voor de tickets van de duurste categorie van de finale. In totaal zijn er 1,5 miljoen tickets te verdelen. Dat zijn er 500.000 meer dan op het EK van drie jaar geleden in Frankrijk.

9. Finale op 12 juli

Met of zonder Rode Duivels, zondag 12 juli kan u nu alvast in uw agenda omcirkelen. Die dag kennen we de nieuwe Europese kampioen. De aftrap is voorzien om 21u en zoals hierboven al gemeld, gaat die wedstrijd op Wembley betwist worden. De openingswedstrijd is exact een maand eerder voorzien op vrijdag 12 juni. De bal gaat aan het rollen in het Stadio Olimpico van Rome. De verdere invulling van het speelschema kennen we pas na de loting van 30 november.

10. Eerste trofee voor Belgen of record voor Spanje of Duitsland?

De Rode Duivels behoren straks zeker bij de kanshebbers op eindwinst. Het zou uiteraard de eerste keer in de geschiedenis zijn dat de Belgen het EK op hun naam schrijven. De beste prestatie van ons land noteerden we op het EK van 1980 in Italië toen de Rode Duivels in de finale moesten plooien voor de Duitsers. Duitsland (weliswaar twee keer als West-Duitsland) en Spanje kroonden zich elk drie keer tot Europees kampioen en zijn gedeeld recordhouder. Frankrijk won het EK twee keer. Nederland, Denemarken, Griekenland, Portugal, Italië en de voormalige Sovjet-Unie en Tsjecho-Slowakije haalden het elk één keer.

